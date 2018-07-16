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вторник, 17 июля 2018 07:05

"Интер" продолжит показывать антиукраинские программы

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "Интер" на 4 млн грн. Но продлил ему лицензию. Руководство канала не соглашается с решением и обещает судиться.

На концерте до 9 мая на "Интере" ведущий говорил, что украинцы "не могут позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников". Нацсовет назначил каналу внеплановую проверку.

— Учитывая общественный резонанс и вызывающее поведение владельцев "Интера", это — мягкое наказание. Они неоднократно получали предупреждения о недопустимости распространения враждебного контента, — говорит политолог 41-летний Михаил Басараб. — Продление лицензии вообще не отвечает общественному запросу. Идет вразрез с заявлениями властных политических сил. Они неоднократно выражали свое возмущение деятельностью "Интера". Лицензию продлили, канал и дальше будет распространять антиукраинский, советский контент. Будет способствовать таким образом общественной конфронтации. "Интер" — это ретранслятор кремлевских легенд и позиций.

Владельцами канала являются Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ. Последний под присягой в Венском суде говорил, что весной 2014 года встречался с Порошенко, когда тот еще не был президентом. Благосклонное отношение Порошенко к ним и деятельности "Интера" может быть следствием заключенных тогда договоренностей.

"Интер" не критикует открыто президента. Но это не значит, что он не дискредитирует институт государства в глазах украинцев. В администрации Петра Алексеевича не понимают, что, закрывая глаза на существование таких каналов, вредят себе. Разрушают имидж власти и государственных органов.

Бездействует и Служба безопасности. Работа телеканала "Интер" находится не столько в компетенции Нацсовета по вопросам телевидения, сколько в СБУ. Она давно должна была бы заняться пророссийскими средствами массовой информации.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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