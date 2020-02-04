Имя Леси Украинки в театре русской драмы имеет политическое измерение

 
Ексклюзивы
1/5
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 486
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 2160
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 594
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 2583
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1260
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 1332
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 837
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 6084
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1188
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5652
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 846
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 810
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 468
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3303
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
1 Просмотров: 801
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1971
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
четверг, 06 февраля 2020 00:05

Имя Леси Украинки в театре русской драмы имеет политическое измерение

  Комментировать

Считаю, что имя Леси Украинки в театре русской драмы в Киеве — это самое главное символическое издевательство над нашей страждущей культурой.

Кроме того, что этот, с позволения сказать, акт имел тогда, в 1941 году, и до сих пор имеет политическое измерение, он еще и напрочь выбивается из логики. Ну, это все равно, что назвать венерологическую клинику именем гениального кардиолога. Вроде и больница добрая, и врач славный, но все же что-то не то. Радости от этого нет ни венерологический клинике, ни кардиологу и его потомкам и коллегам.

Почему до сих пор, почти за 30 лет, этот кикс истории никто даже не попытался исправить? Всем как-то не до того? Всегда есть более нужные дела?

И не то, чтобы я был противником русской драмы. Просто Леся Украинка — "наше все" и не имеет отношения к русскому творчеству. Пожалуй, кроме того, что она его читала. А вот какой-нибудь русский драматург Сухово-Кобылин имеет отношение. И это еще, кроме всего прочего, хорошо бы звучало: Киевский театр русской драмы имени Сухово-Кобылина. А еще лучше — и это уже без всякой иронии — вернуть историческое название: театр Бергонье. А тут, как вы понимаете, сплошные плюсы.

Или мы боимся, что актом переименования мы унизим Лесю Украинку? Если действительно так, если срабатывает страх "забрать что-то у Леси Украинки", то с нами по-настоящему все очень плохо.

Автор: Андрей БОНДАРЬ, писатель
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Имя Леси Украинки в театре русской драмы имеет политическое измерение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 3 Просмотров: 21222
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 Просмотров: 14166
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 7966
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке 6 Просмотров: 7182
Двойные платежки за газ отменят
Двойные платежки за газ отменят 1 Просмотров: 7146
Комментарии
Великобритания вышла из Евросоюза
Великобритания вышла из Евросоюза
Путин-главная внешняя морока Украины, а Коломойский-внутренняя
Путин-главная внешняя морока Украины, а Коломойский-внутренняя
Верховный суд вынес решение в интересах Коломойского
Верховный суд вынес решение в интересах Коломойского Просмотров: 225
"Иностранным инвесторам не нужны няни"
"Иностранным инвесторам не нужны няни" Просмотров: 216
Кремль применит в Украине молдавский сценарий
Кремль применит в Украине молдавский сценарий Просмотров: 261
Больше всего комментируют
6
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
5
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
4
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
3
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
3
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
Голосов: 1132
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua