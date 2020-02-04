Имя Леси Украинки в театре русской драмы имеет политическое измерение

Считаю, что имя Леси Украинки в театре русской драмы в Киеве — это самое главное символическое издевательство над нашей страждущей культурой.

Кроме того, что этот, с позволения сказать, акт имел тогда, в 1941 году, и до сих пор имеет политическое измерение, он еще и напрочь выбивается из логики. Ну, это все равно, что назвать венерологическую клинику именем гениального кардиолога. Вроде и больница добрая, и врач славный, но все же что-то не то. Радости от этого нет ни венерологический клинике, ни кардиологу и его потомкам и коллегам.

Почему до сих пор, почти за 30 лет, этот кикс истории никто даже не попытался исправить? Всем как-то не до того? Всегда есть более нужные дела?

И не то, чтобы я был противником русской драмы. Просто Леся Украинка — "наше все" и не имеет отношения к русскому творчеству. Пожалуй, кроме того, что она его читала. А вот какой-нибудь русский драматург Сухово-Кобылин имеет отношение. И это еще, кроме всего прочего, хорошо бы звучало: Киевский театр русской драмы имени Сухово-Кобылина. А еще лучше — и это уже без всякой иронии — вернуть историческое название: театр Бергонье. А тут, как вы понимаете, сплошные плюсы.

Или мы боимся, что актом переименования мы унизим Лесю Украинку? Если действительно так, если срабатывает страх "забрать что-то у Леси Украинки", то с нами по-настоящему все очень плохо.