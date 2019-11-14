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пятница, 15 ноября 2019 07:26

"Иметь исключительно контрактную армию - недопустимая роскошь"

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- Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам Североатлантического альянса. Переход не будет быстрый, - говорит 11 ноября министр обороны Украины 42-летний Андрей Загороднюк.

- Исключительно контрактная армия - это большая роскошь, которую не может себе позволить воюющая страна, - говорит военный эксперт Алексей Арестович, 44 года. - У нас 2,7 тысячи километров границы с государством-агрессором. Мы не можем отказаться от срочной службы. Страну некому будет защищать. Нынешняя смешанная модель оптимальна. Контрактники находятся в зоне боевых действий. А срочники обеспечивают повседневную деятельность войск в пунктах дислокации или учебных центрах.

Срочная служба формирует резерв для армии. Эти ребята прошли военную подготовку и знают, с какой стороны подходить к автомату и куда стрелять. Сейчас их неплохо готовят профессиональные инструкторы. Срочники являются составной частью общей мобилизации. В случае наступательных действий РФ они будут дополнительной силой для ВСУ. Например, учебный центр "Десна" прикрывает Киев с северного направления. На его базе могут разворачиваться силы танковых бригад. Большинство тех, кто сейчас в "Десне" - срочники. Мы не можем от них отказаться.

"В прошлый раз у нас отменяли обязательный призыв в армию ровно за две недели до начала Майдана. Это сделал Янукович своим указом №562, - пишет в" Фейсбуке "юрист Анна Маляр, 40 лет.

- До того РФ вела информационную спецоперацию 10 лет, чтобы сформировать поддержку общества и нашими же руками уничтожить армию. Через средства массовой информации, конференции, форумы распространяли три кремлевских нарратива. Первое - у нас нет денег кормить армию. Второе - кому мы нужны, чтобы на нас нападать. Третье - зачем нам такая армия, где калечат наших детей. Сюжеты о дедовщине пользовались спросом у зрителя.

Кое-кто из политиков на теме отмены призыва несколько раз проходил в парламент. Военные специалисты и эксперты с Запада объясняли, что в идеале нужно иметь и профессиональную, и призывную армию, учитывая наши угрозы. Но Россия и ее агенты в Украине так не думают".

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
15
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