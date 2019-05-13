Хорошо смеется тот, кто смеется последний

Главой Украинского государства народ избрал Владимира Зеленского. Комик, юморист, актер — так называют этого несистемного политика.

Меня на протяжении подготовки ко второму туру выборов президента удивляло рвение, с которым правящая команда настаивала именно на профессиональной составляющей биографии Зеленского. Я не был и не являюсь его сторонником, но разве всем этим горганам, цибулькам, дымовым, гончаренкам настолько недоступна истина, что юмористы — самые серьезные люди. Профессия клоуна или шута - одна из самых трудных в плане мастерства и убедительности, а значит того, что называют игрой ума.

Талант — он в любом деле талант. Хуже, когда его, как и ума, не хватает. В политике в частности.

Петр Порошенко во втором туре президентской гонки явно играл комика, но непрофессионально. Я не об эпопее анализов и беготне вокруг них, хотя это было тоже смешно. Я о явном шутовстве на радио "Новое время". Там он с бухты-барахты заявлял, что ему, президенту одной из самых коррумпированных стран Европы, неизвестны никакие коррупционные схемы. Что он не имеет к ним никакого отношения. Этим Порошенко не только насмешил публику, но и поставил себя в странное положение. Что же он за президент с кумом-генпрокурором и армией подчиненных ему служб, если ничего не знает о коррупции в государстве? Для чего такой руководитель?

А вообще стоит отойти от схемы клоун-государственник. Президент избран. Кем он был вчера, для страны не так важно. Взялся за гуж — не говори, что не дюж. Вола запрягают в ярмо, чтобы вез и тянул, а государство — это гораздо более сложное ярмо. Здесь не вывезет визницкое цоб и цабе. Тут самому надо возвращать и заворачивать так, чтобы не сломалось дышло и не понесло в пропасть.

Юмор и смех умеют многое двигать, но они никогда еще не руководили государством. А тут вот выпало поправить. Понятно, что не смехом, а вооруженной смехом головой.

И здесь новому президенту стоит осознать, что избрали его не за юмор. Избрали его как человека, которого в политике не было. Политики всем надоели, вот и рекрутировали его в должности, которая в стране самая высокая и самая ответственная, хотя и не всемогущая. А от него ждут как раз всемогущества, потому что надоели беспорядок, война, коррупция и бедность. Безнадежность выбрала надежду, и этой надеждой стал Зеленский. Очевидно, волей случая, а вот какого случая — скажет недалекое будущее.

Самая большая проблема, которая стоит перед Зеленским — даже не прекращение войны, хотя без этого не сдвинуть большинство других проблем, а — преодоление бедности в Украине. Понятно, что не так быстро дело делается, как сказка сказывается. Пять лет решетом воду носили, а лаптями возили, так что одним махом нищету не изживешь. Однако как творилось лихолетье, знаем, поэтому и как от него избавиться, для начала понятно.

Начать с тарифов и цен. Здесь не дай Бог прибегнуть к порошенковскому "юмора" вроде: "Я не знаю, как прожить на минимальную пенсию" (так он говорил в начале президентства) или "Кому интересна цена газа?"(из избирательных шедевров этого года). Как раз в воле президента наложить вето на правительственные постановления, которые вводили новые тарифы и свободное ценовое плавание. Это уже облегчение для большинства украинцев. Правда, цены и тарифы уже заложены в бюджет и в соглашение с МВФ, но президент для того и есть, чтобы предлагать выходы из этой коллизии и подбирать для этого профессиональную команду.

Не юмористические способности нужны для восстановления индустриальной мощи Украины, а без этого ни шагу в будущее. Здесь и европейская судьба государства, и ее взаимоотношения с Россией, которая никуда от нас не убежит и от которой нам некуда бежать. В конце концов, судьба мира и развитие страны, судьба каждой семьи, возвращение трудовых мигрантов из далеких миров.

Судьба украинской земли — тоже не из области смеха. Загонять ее в тупик тупой распродажей - значит уничтожить государственность. Есть британская модель сосредоточения земли в руках Пенсионного фонда и сдачи ее в аренду и другие подобные. Надо искать национальный вариант. Я возглавлял делегацию Верховной Рады, изучавшую рынок земли в США. Там государство как раз концентрирует большинство земель в своих руках и сдает в аренду. Остроты этой проблеме в Украине придает тот факт, что в ближайшие 30-40 лет нашу страну постигнет резкое опустынивание. Надо срочно засаживать лесами дополнительно 10-12 миллионов гектаров и разрабатывать программу — как быть с уже приватизированной землей для решения этой проблемы.

Конечно, это не шутка, когда Украина выбрала президентом комика. Но это и не повод поднимать гусиный гогот. Хорошо смеется тот, кто смеется последний. Шутки шутками, говорила моя мама, а хвост трубой. По сути, произошла десакрализация должности президента. Можем проконтролировать, как он начнет строительную миссию и как будет полоть сорняк коррупции, а потом уже давать оценки. Нет ничего плохого, чтобы хорошо не получилось.

Впереди парламентские выборы, они многое могут поправить. Верховная власть все-таки у Рады, а не у президента. Много даст смена правительства и премьер-министра, в руках которого главные экономические рычаги. Возможны и досрочные внеочередные выборы президента. Но будут ли они — жизнь покажет.

Главное — изменения начались. Удастся ли сломать с выбором нового президента позвоночник олигархату и изменить систему власти, а значит, и политическую систему, подогнанную под кланы — вопрос открытый. Но шанс есть и он не замыкается только на личности президента. Народ, с его ошибками и иллюзиями, таки способен на решительные шаги. Это дает надежду. Одной надеждой, однако, жить не будешь. Как говорится, надеялся дед на медок, и воды не пил. Давайте будем пить целебную воду из уроков жизни — и выйдем в люди.