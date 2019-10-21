"Хор Веревки поддался на провокацию "Квартала 95"

Пожар в доме бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой высмеяли в шоу "Вечерний квартал" 19 октября. Комик Евгений Кошевой и Национальный хор им. Григория Веревки спели пародию на песню "Горіла сосна, палала".

Дом семьи Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом сгорел ночью 17 сентября. В полиции подозревают поджог.

"Извините, Валерия Алексеевна. Мне стыдно за хор, — пишет министр культуры, молодежи и спорта 45-летний Владимир Бородянский в "Фейсбуке". — Злорадство порождает вседозволенность. Нельзя превращать это в норму".

"Номер "Квартала 95" плохо влияет на инвестиционный климат в Украине, — пишет министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, 44 года, в "Фейсбуке". — Внешние инвесторы воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. Ее шаги позволили обеспечить низкую инфляцию и стабильный курс. Внешние наблюдатели считают, что Гонтарева находится под давлением Игоря Коломойского из-за национализации Приватбанка. Шутки "Квартала 95" против Гонтаревой будут воспринимать как подтверждение связей между олигархами и властью".

— В выступлении ничего антигосударственного не было. Однако некорректная ситуация с Валерией Алексеевной произошла. Пожалуй, я должен извиниться, — говорит художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец, 52 года. — Предложил выступить Юрий Корявченков (народный депутат от "Слуги народа", играл в "Квартале 95". — ГПУ). Были два выступления по 15 тысяч гривен, согласно договору.

"Хор поддался на циничную провокацию, — пишет философ 71-летний Евгений Быстрицкий в блоге. - Неужели за небольшой гонорар Национальный голос способен купиться на антинародную авантюру. Это обобщенный образ недумающей патерналистской Украины. Главный герой "квартала", нынешний президент, должен сказать, что это нельзя простить "Кварталу" и Национальному хору. Ради нации".