Хочешь быть ответственным гражданином - купи наушники

Долго мы еще будем бороться за приватность акустического пространства. Как же долго мы еще будем жертвами сокрушительных акустических атак. Кто-то включает шансон, кто-то "русский репчик", кто-то Ирину Аллегрову, кто-то сам поет с усилителем шедевры собственного авторства.

И все это в публичном пространстве. Например, на берегу реки, с кучей других людей вокруг, которые имеют полное право к этим шедеврам быть равнодушными. Но нет, надо врубить так, чтобы услышали все.

Победа индивидуализма у нас пока выборочная - победа прав, а не обязанностей. Конфиденциальность акустического пространства другого человека и его право не слышать и не слушать то, что нравится тебе - вот первый тест на умение быть гражданином.

Наушники - аксессуар ответственного гражданина. Хочешь быть гражданином - купи наушники.