ГУЛАГ поднимает голову

Нацизм победили в 1945 году союзные силы свободных людей со всех континентов. Среди них миллионы украинцев, которые воевали в Красной армии, силах французского сопротивления, вооруженных силах США и Великобритании, в рядах Украинской повстанческой армии.

Но ежедневная ужасная война системы против человека, лагеря против свободы, пропаганда против мнения продолжалась до 1991 года. Истощенные войной народы СССР в 1945-м не нашли сил свергнуть после Гитлера и второго тирана. Европа была обескровлена, поэтому отдала Сталину свои восток и центр.

На месте нацистских концлагерей предстали советские. ГУЛАГ не останавливался ни на мгновение. Сотни народов отгородили железным занавесом. Построили физическую стену в центре Берлина, чтобы очертить зону для своего произвола. Ввели пышные празднования победы, чтобы затереть мысли о ее цене, которую Кремль заставил заплатить каждую семью.

Эту цену кремлевская верхушка сделала такой высокой умышленно, чтобы обезопасить себя от бунта. Кремль боялся, что солдаты развернут оружие против Москвы, когда вернутся из побежденного Берлина. Поэтому телами наших дедов форсировали Днепр, безоружных выставляли против танков, рядами гнали на минные поля. Спасали от наступления фронта инфраструктуру, но не людей.

Такой была правда Второй мировой войны для более сотни национальностей СССР и оккупированных стран Балтии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Балкан, австрийцев и восточных немцев. После 1945 года Европа была несвободной.

Два поколения понадобилось, чтобы восстановить силы и сопротивление достигло цели. В 1989 году падает Берлинская стена. 24 августа 1991-го Украина ставит финальную точку в существовании тоталитарной империи — СССР. Это было завершение миссии отстоять свою свободу, которую не смогли выполнить обескровленные народы в 1945-ом.

Но завершилась ли эта история? Невыученные уроки той войны возвращают ее действительность в настоящее. Украинцы снова получают приговоры по два десятка лет лагерей на русском Севере. ГУЛАГ поднимает голову. В наших силах — не допустить этого. Первый шаг к новой победе: быть честными с собой и не закрывать глаза на уроки прошлого. Один из них — не называть победой пребывание в неволе.

Владимир ВЯТРОВИЧ, председатель Украинского института национальной памяти