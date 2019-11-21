Грузины требуют досрочных парламентских выборов

В Тбилиси полиция водометами разогнала протест у здания парламента Грузии 18 ноября. Задержали 37 человек. Их обвинили в хулиганстве и неповиновении правоохранителям. Через два дня всех отпустили.

Протесты начались 14 ноября. В тот день правящая партия "Грузинская мечта" не одобрила переход от смешанной избирательной системы к пропорциональной с 2020 года. На улицу вышли более пяти тысяч человек. Представители оппозиции заблокировали парламент. На ворота повесили цепи с замками. Улицы перекрыли мешками с песком. Установили палатки.

Избирательную реформу партия пообещала в июне. Это было одно из требований участников многотысячных протестов в Тбилиси после визита российского депутата Сергея Гаврилова. Грузин возмутило то, что в парламенте он сидел на месте спикера. "Грузинская мечта" тогда признала вину. Депутат, который пригласил Гаврилова, сложил мандат, а спикер ушел в отставку.

Сейчас митингующие требуют отставки правительства, изменения состава Центральной избирательной комиссии и досрочных парламентских выборов по новому закону.

Переход на пропорциональную систему поддерживают 58% грузин. Считают, это положительно повлияет на развитие демократии в стране.

"Грузинская мечта" не заинтересована в избирательной реформе. По пропорциональной системе у нее не будет шансов получить большинство в парламенте осенью 2020 года. Смешанная гарантирует победу за счет мажоритарщиков, - пишет глава Кавказского института мира, демократии и развития 65-летний Гиа Нодия для "Эхо Кавказа". - Летом власть испугалась народа и пошла на уступки. Открытый обман разъяренных людей - большой политический риск. До сих пор ни одно правительство на такое не решалось.

Глава "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили говорит, что поддерживает реформу, но не "будет выворачивать руки" депутатам, которые против. Мол, это демократия. Но все шито белыми нитками. Мажоритарщики победили в округах только потому, что Иванишвили поставил их своими кандидатами. Конфликтовать с ним не в их интересах".