Грузины требуют досрочных парламентских выборов

 
Ексклюзивы
1/5
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 603
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 747
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
23 Просмотров: 4905
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1935
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2115
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1746
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1197
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11601
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1557
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1134
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
23 Просмотров: 4905
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1935
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2115
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1188
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1170
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 ноября 2019
Просмотров: 171
Листопад
Нинішня осінь дивна і нерівна, вересень був як жовтень, а жовтень прикидався вереснем, і тільки листопад такий, яким його ждеш і любиш. Ось він уже ...
пятница, 22 ноября 2019 07:00

Грузины требуют досрочных парламентских выборов

  Комментировать
 

В Тбилиси полиция водометами разогнала протест у здания парламента Грузии 18 ноября. Задержали 37 человек. Их обвинили в хулиганстве и неповиновении правоохранителям. Через два дня всех отпустили.

Протесты начались 14 ноября. В тот день правящая партия "Грузинская мечта" не одобрила переход от смешанной избирательной системы к пропорциональной с 2020 года. На улицу вышли более пяти тысяч человек. Представители оппозиции заблокировали парламент. На ворота повесили цепи с замками. Улицы перекрыли мешками с песком. Установили палатки.

Избирательную реформу партия пообещала в июне. Это было одно из требований участников многотысячных протестов в Тбилиси после визита российского депутата Сергея Гаврилова. Грузин возмутило то, что в парламенте он сидел на месте спикера. "Грузинская мечта" тогда признала вину. Депутат, который пригласил Гаврилова, сложил мандат, а спикер ушел в отставку.

Сейчас митингующие требуют отставки правительства, изменения состава Центральной избирательной комиссии и досрочных парламентских выборов по новому закону.

Переход на пропорциональную систему поддерживают 58% грузин. Считают, это положительно повлияет на развитие демократии в стране.

"Грузинская мечта" не заинтересована в избирательной реформе. По пропорциональной системе у нее не будет шансов получить большинство в парламенте осенью 2020 года. Смешанная гарантирует победу за счет мажоритарщиков, - пишет глава Кавказского института мира, демократии и развития 65-летний Гиа Нодия для "Эхо Кавказа". - Летом власть испугалась народа и пошла на уступки. Открытый обман разъяренных людей - большой политический риск. До сих пор ни одно правительство на такое не решалось.

Глава "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили говорит, что поддерживает реформу, но не "будет выворачивать руки" депутатам, которые против. Мол, это демократия. Но все шито белыми нитками. Мажоритарщики победили в округах только потому, что Иванишвили поставил их своими кандидатами. Конфликтовать с ним не в их интересах".

Автор: Ольга ГОЛОВКА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грузины требуют досрочных парламентских выборов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
ноября

За что убили Джона Кеннеди: 6 черных меток

Самое читаемое
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
3
 Просмотров: 15714
&quot;Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать&quot;: водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание 4 Просмотров: 13745
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
 Просмотров: 12267
Прекратили выплату больничных и декретных: причины
Прекратили выплату больничных и декретных: причины Просмотров: 10908
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
10
 Просмотров: 9945
Комментарии
Война закалила, а не утомила Украину
Война закалила, а не утомила Украину
Цель Москвы - не позволить Украине вырваться из мрака "русского мира"
Цель Москвы - не позволить Украине вырваться из мрака "русского мира"
"Главная угроза государству снова и сходит от власти"
"Главная угроза государству снова и сходит от власти"
"Нормандский формат" отжил свое
"Нормандский формат" отжил свое
Россия вернула захваченные корабли
Россия вернула захваченные корабли Просмотров: 279
Больше всего комментируют
23
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
7
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
7
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
6
Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского
4
"Готовим крутезну штуку" - Дубилет анонсирует очередную реформу
Голосов: 371
Голосование Как оцениваете полгода работы Зеленского?
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua