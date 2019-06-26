Грузинам обещают досрочные выборы по новому закону

После массовых протестов 21-23 июня в Тбилиси властная партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" согласилась на требования провести досрочные выборы в 2020 году. Должны пройти по новому законодательству — на пропорциональной системе с нулевым барьером.

20 июня в Тбилиси состоялось заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Президент этой организации, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов поддерживает признание независимости оккупированных Россией Южной Осетии и Абхазии. Открыв мероприятие, он сел в кресло спикера грузинского парламента. Депутаты оппозиционных партий "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" заблокировали трибуну. Посол Украины в Грузии покинул зал.

На следующий день около 7 тыс. грузин вышли на акцию протеста. Требовали отставки руководителя Министерства внутренних дел, председателя Службы безопасности и спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Последний оставил должность. Протестующие штурмовали парламент. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. 240 ранили. Задержали более 300 человек.

Переход на пропорциональную систему в Грузии планировали в 2024-ом. Проходной барьер должен был составлять 5%. На сегодняшний день в стране смешанная избирательная система. Из 150 депутатов 73 избирают по мажоритарке, а 77 — по партийным спискам.

— Если досрочные выборы пройдут в ближайшее время, то будут все шансы качественно обновить парламент и уменьшить влияние Кремля, — говорит политолог Александр Кочетков, 63 года.

— Сейчас общество возбуждено, имеет антироссийские настроения.