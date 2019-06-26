Грузинам обещают досрочные выборы по новому закону

 
Ексклюзивы
1/5
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 972
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
3 Просмотров: 18837
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 792
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3267
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
9 Просмотров: 6552
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 378
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1296
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2691
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3861
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6192
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 918
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1953
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11061
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 756
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2205
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 2601
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
четверг, 27 июня 2019 06:36

Грузинам обещают досрочные выборы по новому закону

  Комментировать

После массовых протестов 21-23 июня в Тбилиси властная партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" согласилась на требования провести досрочные выборы в 2020 году. Должны пройти по новому законодательству — на пропорциональной системе с нулевым барьером.

20 июня в Тбилиси состоялось заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Президент этой организации, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов поддерживает признание независимости оккупированных Россией Южной Осетии и Абхазии. Открыв мероприятие, он сел в кресло спикера грузинского парламента. Депутаты оппозиционных партий "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" заблокировали трибуну. Посол Украины в Грузии покинул зал.

На следующий день около 7 тыс. грузин вышли на акцию протеста. Требовали отставки руководителя Министерства внутренних дел, председателя Службы безопасности и спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Последний оставил должность. Протестующие штурмовали парламент. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. 240 ранили. Задержали более 300 человек.

Переход на пропорциональную систему в Грузии планировали в 2024-ом. Проходной барьер должен был составлять 5%. На сегодняшний день в стране смешанная избирательная система. Из 150 депутатов 73 избирают по мажоритарке, а 77 — по партийным спискам.

— Если досрочные выборы пройдут в ближайшее время, то будут все шансы качественно обновить парламент и уменьшить влияние Кремля, — говорит политолог Александр Кочетков, 63 года.

— Сейчас общество возбуждено, имеет антироссийские настроения.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грузинам обещают досрочные выборы по новому закону». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июня

Болгар и греков вывезли в Казахстан

Пять лет ассоциации с ЕС: политолог раскрыл перспективы

Самое читаемое
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
6
 Просмотров: 27066
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
 4 Просмотров: 24201
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
 3 Просмотров: 18846
В крошечном бикини: дочь Веры Брежневой поделилась откровенными снимками
В крошечном бикини: дочь Веры Брежневой поделилась откровенными снимками
7
 Просмотров: 17208
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ 4 Просмотров: 16380
Комментарии
С России впервые сняли санкции
С России впервые сняли санкции Просмотров: 198
"Голос" Вакарчука не отличается от "Слуги народа"
"Голос" Вакарчука не отличается от "Слуги народа" Просмотров: 234
Россияне возвели дерьмо в религию
Россияне возвели дерьмо в религию Просмотров: 18
Крым вернется в ближайшие 10 лет
Крым вернется в ближайшие 10 лет Просмотров: 36
"Бизнес в сфере услуг может выдохнуть"
"Бизнес в сфере услуг может выдохнуть" Просмотров: 9
Больше всего комментируют
13
Против конкурентов Порошенко вбухали не менее 6,5 грн на "чернуху" в Facebook
13
Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос
11
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
8
Новые лица в киевской "Батьківщині" - кандидаты в Верховную Раду
4
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ
Голосов: 2441
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua