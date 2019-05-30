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пятница, 31 мая 2019 07:40

"Говорила, ее единственная цель - воплотить результаты референдума"

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке. 7 июня она уходит с поста главы Консервативной партии, сообщила 24 мая. В должности премьера останется, пока не изберут преемника.

- Для меня будет огромным личным сожалением, что я не смогла реализовать выход Великобритании из Евросоюза, - сказала она. Накануне отказалась от намерения вынести на голосование парламента обновленное соглашение о выходе из ЕС.

Тереза Мэй возглавила британское правительство в июле 2016 года. После того как 23 июня 52% населения королевства поддержали на референдуме выход из Европейского Союза. Ожидали, что Великобритания оставит ЕС 29 марта 2019-го. Но в тот день парламент в третий раз отклонил проект соглашения с Евросоюзом по выходу. Дату брекзита перенесли на 31 октября. Теперь выход Великобритании зависит от преемника Терезы Мэй на посту премьера.

"Ведущим претендентом считают бывшего министра иностранных дел и мэра Лондона Бориса Джонсона, - пишет издание "Голос Америки". - Его называют сторонником так называемого жесткого брекзита - выхода страны из ЕС без соглашения. Но список претендентов на лидерство в консервативной партии растет и возможность выбрать размеренного политика также высока. Если консерваторы сплотятся вокруг нового лидера, а выборов в Великобритании в ближайшее время не будет, то возможность повторного референдума по ЕС возрастет. Соответственно с процедурами он мог бы состояться в начале 2020 года".

- Когда Мэй заняла пост премьер-министра, говорила: ее единственная цель - воплотить результаты референдума. Отставкой она признала нереальность этого, - считает заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков, 26 лет.

- Она прекратила агонию, которая длилась с конца прошлого года. Тогда окончательно стало понятно, что написанное Терезой Мэй соглашение для выхода из ЕС невозможно реализовать. Оно порождало конфликты с Северной Ирландией касательно границы (столкновения между Великобританией, частью которой является Северная Ирландия, и Ирландией прекратились после того, как обе стали членами ЕС. Между ними фактически исчезла граница. После брекзита она должна появиться вновь. - ГПУ). Не могла до конца нормализовать экономические отношения между Британией и Евросоюзом после брекзита. Преемнику Мэй будет не легче. Он окажется в том же тупике.

Самого молодого канцлера Европы отправили в отставку

"Русофобия сейчас в моде. Можно списывать все на русских", - говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров, 69 лет.

Так реагирует на отставку канцлера Австрии 32-летнего Себастьяна Курца. Парламент страны 27 мая вынес вотум недоверия ему и другим членам правительства. Возглавлял его с октября 2017 года.

17 мая немецкие средства массовой информации опубликовали видео, на котором вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в 2017 году общается с якобы племянницей российского олигарха Игоря Макарова. Он основатель газовой компании "Итера". Заявил, что не знает этой женщины. На записи Штрахе предлагает собеседнице государственные контракты для фирмы ее "дяди" в обмен на финансирование его "Партии свободы". После публикации подал в отставку.

После скандала канцлер Себастьян Курц заявил о выходе его "Народной партии" из коалиции и предложил провести досрочные выборы. Состоятся в сентябре.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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