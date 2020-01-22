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четверг, 23 января 2020 06:25

Герои фронта не вырастут на историях о Лобановском

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— Есть герои, которых чтят на западе и в центре Украины. Есть украинцы, которые имеют своих героев и думают иначе. Давайте построим общую историю. Найдем людей, чьи имена не вызывают споров, — говорит президент Украины 41-летний Владимир Зеленский в интервью израильскому изданию "Таймс оф Исраел" 19 января.

— Давайте назовем памятники и улицы в честь людей, имена которых не провоцируют конфликтов. В Украине есть свои современные герои. Ученые, исследователи космоса, спортсмены, писатели, которых почитают в каждом уголке страны. Давайте держать этот вопрос вне политики.

"Страна, которая шесть лет воюет с более сильным врагом, держится на "конфликтных героях" — тех, кто не нравится пророссийской части населения, — пишет офицер резерва Вооруженных сил 28-летний Роман Кулик в фейсбуке. — Вдохновляют и творят историю те, кто идет на конфликт с агрессором, колонизатором, несправедливостью. А не нейтральные, всем приятные персоналии.

Сопротивление основывается на историях героизма, побед и самопожертвования воинов разных эпох ради обретения и сохранения независимости Украины.

Поколения армии Украинской Народной Республики росли на историях о казачестве и Гетманщине. Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия — на историях о воинах УНР. Равнялись на ветеранов освободительного движения. Так во всех странах, борющихся за переход от статуса колонии к суверенному государству. Новые герои фронта и сопротивления не вырастут на историях о футболисте и тренере Валерии Лобановском или художнике Казимире Малевиче".

Автор: Ольга ГОЛОВКА
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