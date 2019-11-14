Немецкий Бундестаг 13 ноября принял изменения в энергетическое законодательство, которые выведут из-под действия европейских правил часть российского газопровода "Северный поток-2". Это уберет последние препятствия для завершения строительства.

Изменения касаются 12 миль участка газопровода в территориальных водах Германии. По обновленному в этом году законодательству ЕС, на вновь построенные морские газопроводы должна распространяться норма: обязательное отделение добычи, транзита газа и его поставки. Газпром одновременно добывает газ и контролирует газопровод для его доставки в Европу. ЕС должен использовать "Северный поток-2" только на половину его мощности.

- Германия поставила свои экономические цели выше позиции Евросоюза, - говорит энергетический эксперт Михаил Гончар, 56 лет. - Газовая директива ЕС предусматривала определенные исключения из правил. Берлин их распространил на "Северный поток-2". Это не позволит использовать его на полную мощность с момента завершения строительства. Но открывает для россиян дорогу для обжалования в судах. Так было с первым "Северным потоком". За пять лет Москва добилась отмены ограничений для него.

Германия стала оружием России, которое разрушает ЕС изнутри. В Еврокомиссии Берлин имеет доминирующую позицию. Ее возглавляет немка. Поэтому Кремль сможет протащить нужные для себя решения через этот орган.

Необходимо на международных площадках донести западным политикам, что российская газовая игла опасна для Европы. Также стоит уменьшать влияние немецкого бизнеса в Украине. Все, что импортируем оттуда, можно заменить товарами из Южной Кореи. Берлин должен понять - его лицемерная политика имеет цену. Немцы говорят, что хотят сохранить транзит через Украину, а потом помогают россиянам обойти ограничения для "Северного потока-2".