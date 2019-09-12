Газпром готовит для Украины ловушку

Россия готова предоставить Украине 25-процентную скидку на поставки газа, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

Эта наживка рассчитана на дураков. Они считают, что новая украинская власть не помнит, как россияне "разводили" нас 10 лет тому назад. С 2015-го Газпром потерял украинский рынок, который приносил ему $14 млрд (362 млрд грн. — ГПУ) доходов ежегодно. Хочет вернуть.

Нафтогаз в 2009 году подписал хитрый контракт с Газпромом. Россия поставляла дешевый газ благодаря договоренности с тогдашним премьером Юлией Тимошенко. В 2010-м заработала формула, показавшая максимально возможную цену газа. Сработал принцип — мол, хотите дальше получать дешевый газ, предложите нам что-то. Продлили соглашение о базировании Черноморского флота РФ в Севастополе. После появилась так называемая стодолларовая скидка. Хотя на самом деле цена газа не изменилась. Только перестали брать экспортную пошлину.

Сейчас Газпром готовит нечто подобное. Делает ставку на прямую договоренность с новым премьером Алексеем Гончаруком, потому что понимает, что с Нафтогазом фокус не пройдет. Хотя подписывать договор будет не правительство, а руководитель Нафтогаза, но они могут навязывать политический подход. Мол, Нафтогаз недоговороспособен, а с Кабмином договорились.

Если правительству хватит ума, этого не произойдет. Если верх возьмет жадность — последствия будут катастрофические. Вернемся к схемам и газовой кабале. Льготный период рано или поздно закончится. Россия начнет увеличивать прибыль с украинского рынка. Вернемся к тому, от чего давно ушли и что нам не нужно.