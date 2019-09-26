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пятница, 27 сентября 2019 06:40

Евросоюз предлагает помощь, Россия - смерть и безработицу

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Город Долина Ивано-Франковской области 10 лет назад взял курс на снижение потребления газа и электричества. Местная власть привлекла почти 60 млн грн грантов (средства предоставляют бесплатно, их не надо возвращать. - ГПУ) от европейских доноров. Для города с населением 20 тыс. человек - достаточно.

В Долине утеплили все учреждения и 30 жилых многоэтажек. Расходы на отопление сократились до 60%. Людям поставили условие - 80% утепления оплачивает город, а 20% - жители. Участвовать в программе могли только те дома, где люди договорились и скинулись деньгами. Так власть поощряла к самоорганизации. С каждой квартиры заплатили от 3 до 6 тыс. грн. Вложения окупились за два отопительных сезона.

Долина получает гранты не потому, что уникальна. Просто власть этого города не поленилась написать заявки и принять участие в конкурсах. Деньги есть, надо уметь их привлечь.

Вспомнил многострадальные города Донбасса. Мэры большинства из них, пожалуй, даже не знают, что такое гранты. Но при этом уверены, что на Западной Украине живут нахлебники за их счет.

Это наглядная история о том, чем дружба с Евросоюзом отличается от тесных отношений с Россией. Знаю многие города, куда Москва принесла смерть, горе, безработицу и комендантский час. А чтобы местные жители получили реальную помощь от российских фондов, не помню.

Автор: Денис КАЗАНСКИЙ, журналист
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