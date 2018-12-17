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вторник, 18 декабря 2018 07:05

"Европа побеждает, когда выбирает принципы вместо колбасы"

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Европейский Союз продлил санкции против России на полгода. Лидеры государств ЕС договорились об этом на заседании Европейского совета 13 декабря в Брюсселе.

— Евросоюз единогласно принял решение, ввиду полного отсутствия прогресса в исполнении Минских соглашений, — говорит президент Европейского совета 61-летний Дональд Туск. — Также требуем безотлагательно отпустить задержанных украинских моряков, вернуть корабли и обеспечить свободный проход всех кораблей через Керченский пролив.

Экономические санкции относительно отдельных секторов экономики России ввели 31 июля 2014-го. На их послаблении настаивала Италия. Это один из пунктов программы правительства страны. Лидеры ЕС убедили Рим изменить мнение.

12 декабря президент Украины Петр Порошенко предложил ввести персональные санкции против российских военных, причастных к атаке на украинские корабли в Керченском проливе. Но на саммите этот документ не обсуждали.

— Продление санкций — наша маленькая победа. Была большая угроза их послабления, — говорит политолог Сергей Таран, 49 лет. — Страны ЕС теряют деньги на торговле. РФ — огромный рынок сбыта европейских товаров. Во многих государствах сейчас предвыборный период. Некоторые политики и партии обещают восстановление торговых отношений с Россией. Но история показывает: Европа побеждает, когда выбирает принципы вместо колбасы.

Правило дипломатии говорит: требуй большего — получишь меньше, будешь требовать меньше — не получишь ничего. Инициатива Порошенко относительно новых санкций правильная. Но не стоит надеяться, что ее завтра примут. Будет долгая процедура, придется убеждать пророссийские делегации. Однако даже сама угроза новых ограничений негативно влияет на бизнес и экономику РФ.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
18
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