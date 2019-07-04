Экономика Украины держится на деньгах гастарбайтеров

В Польше с 1 августа освободят от уплаты налогов лиц в возрасте до 26 лет.

Миллионы трудоспособных украинцев давно помогают строить экономики других стран, в частности и нашего главного конкурента — Польши. С другой стороны, Украине удалось добиться экономической стабильности благодаря тому, что Петр и Василий исправно присылают деньги с заработков домой.

Немалый отток граждан Украины к соседям после стратегических решений поляков по привлечению "свежей крови" будет еще стремительней. К строителям, горничным и собирателям урожая присоединятся представители нашей IT-индустрии. Их средний возраст соответствует польским критериям. Мало того, что жизнь по ту сторону западной границы комфортнее, так еще и налогов за это надо платить меньше.

Механизмы удержания молодежи, кроме патриотизма и социальных якорей, в виде пожилых родителей или любовных отношений, Украина предложить не может. Государство не дает хорошее образование даже за деньги. Соответственно, обеспечить интересные карьерные возможности не может.

Образование — один из самых мощных институтов государства.

Это понимают в Америке. Там один из лозунгов президентской кампании 2020 года — призыв реформировать систему кредитования образования. Хотят сделать ее более эффективной и ответственной.

Это понимают в Китае. Университеты привлекают профессоров международного класса для подготовки будущих лидеров.

Это понимают в Европе. Здесь университетское образование остается прерогативой интеллектуальных элит.

Не понимают этого только в Украине, где образование свелась к массовой выдаче ничего не стоящих дипломов.