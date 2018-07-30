Мода на рейтинги — это и не мода и не на рейтинги, а мастурбация на власть.

Когда очень хочется, рейтинги небывало эрегируют желание занять трон или хотя бы кресло, социология выступает в роли своеобразной политической виагры. И эта виагра вынуждает безнадежного кривого селезня Ющенко во второй раз баллотироваться на президентскую корону, а леди Ю скрещивать шпаги в безуспешном поединке с Януковичем, а того — убеждать незадолго до побега в Ростов, что он — любовник судьбы. Социология — серьезная наука, упаси господи ее хаять. Но немало социологических фирм и фирмочек исполняют роль продавца обувного магазина.

Вы же слышали, если не видели хотя бы в кино, гениальную Фаину Раневскую? Эта очень оригинальная актриса однажды ошарашила собеседников сообщением, что, по данным исследований, проведенных среди двух тысяч женщин (стандарт социологов), выяснилось: каждая пятая не носит трусы. Фаину Георгиевну спросили: "Но где же это у нас такое могли напечатать?" Раневская ответила: "Нигде! Данные я получила лично от продавца в магазине обуви".

Социология никого не хочет учить тому, что никакая реклама не изменит твое качество. Вот тогда она становится продавцом обуви, который, конечно, за свою информацию не отвечает. И такие социологические службы никто не расстреливает, как синоптиков в Северной Корее за прогнозы погоды. Хотел шилом меду ухватить — чеши затылок. И не вари уху, пока рыбу не словил.

Но я — не о рейтингах и социологии. А об амбициях и тех, кто мыслью богатеет. И кто не умеет держать язык за зубами.

Ну, кто тянул из Гройсмана, когда его избрали премьер-министром, хвастливое заявление: "Я покажу вам, как управлять государством!" Два года прошло, и теперь есть возможность проследить, в какую экономическую и долговую яму затянуло его правительство Украину. Гройсман ехал к Фоме, а заехал к куме. Все его "реформы" напоминают чудака, который жжет свой дом и сам себе аплодирует.

В экономике — ступор, в медицине уничтожается старая система без рождения новой, народ беднеет, цены и тарифы прыгают, как жирафы в прериях, коррупция бьет все рекорды, уже и Трамп называет Украину среди рекордсменов этого зла, ежемесячно из бедной страны в оффшоры уплывает почти миллиард долларов, мародеры сами себе выписывают несколькомиллионные долларовые премии. А премьер ведет себя, как мирный щенок на сене. А его министры ляпают языками то об алчных украинцах в трусах, то о мнимых детях войны, то учат чистить зубы. Такого чудного премьера в Украине еще не было. Он бы как сын базара должен был знать: не хвастайся, едучи на торг, а хвастайся, едучи с торга! Однако продолжает мечтать о политической карьере и высоких рейтингах, не понимая, что из сорняка зерно не собирают.

У умных мысль пьет воду, а отвага мед, но кто их пустит в кабинет? Гройсманам такие не нужны, им давай готовых нарушать и плевать на Конституцию, пустых рев и розенков, фантазеров о гиперлупах омелянов, балясников кириленков, а не тех, кто строит и творит. Нет, они строят, но не Украину, а виллы на тысячи квадратов. Они рожают детей в Америке. И не раскумекать, знают ли, что шорник ситнику не товарищ, а они сами украинцам — чужие пешки из не своих шахматниц.

Очень хочет вернуться в украинскую политику Арсений Яценюк.

Правда, как говорят в народе, через задний проход. То есть ища толкателей не среди баб Векл или Горпин, дедушки Мусия или вдовы Маруси, а в Америке, где живет сестра. Но не кто-то, а он сам, его язык — себе враг. Не упоминаю его знаменитые слова о готовности к пуле в лоб. Просто сравниваю его болтовню о снижении тарифов вдвое, еще при Януковиче, в случае, если он придет к власти. И увеличение тарифов в десять раз, когда он занял кресло премьер-министра. Как после этого опять рваться к власти? Или он думает, что у людей мозги улетели в теплые края? И его будет избирать не украинский народ, а кто-то из заокеанских воротничков?

Не ругаем продавцов обувных магазинов за сомнительные рейтинги. Не одними рейтингами во власти выходят на первые роли разрушители и браконьеры. Ну, какие могли быть рейтинги у Гонтаревой, которая развалила банковскую систему? Там весило мнение дружбана Порошенко. И так же при выдвижении в заместители Гонтаревой госпожи Рожковой имело вес только мнение Гонтаревой. Рожкову народ знает как ее рьяную соратницу в разрушении банков. А сейчас она без рейтингов — первый заместитель главы НБУ. Браконьерство на вершах тем доходное, что там у вьюнов много икры.

Выбор между Фомой и кумой в пользу кумы у украинской власти очень популярный и модный. Здесь не стоит даже называть фамилий, они всем известны.

Социология в таком выборе не ночует. А однако конкретные кумы любят, когда им поднимают крылья медийщики, пишут на заказ книги о них. Журналистика становится для кумовьев политвиагрой не хуже социологических фирмочек. А когда нужно, они танцуют гопака вместе.

Вот кому-то заблагорассудилось выдвинуть Вакарчука на первую роль в президентских гонках. И хоть он не Гмыря, и не Рейган, уже и эфир с прессой, и социология даже партию для солиста "Океана Эльзы" придумала. А там уже и Зеленского в ту гонку втягивают — не хочет курица на вечерницы, но несут. Каждый, у кого голова, а не горшок, понимает, кому выгодно вот такую размазню варить. Но понимает ли каждый из нас, что не к нашей шее те воротники шили, а к нашим бумажникам. Но не в калиту Святославу или Владимиру, а тем кланам, которые при корыте сегодня. Не взвоет так пес, как волк, а у них в запасе есть волки, готовые ради хозяина на все, — вспомните Вовчью комиссию, которая выдаивает на тарифах из наших карманов последние копейки в глотку известно кому.

Не ясли ходят к коням, а кони ходят к яслям. Но это так вы думаете. Продавцы обувных магазинов могут и хотят убедить вас в противоположном. Собственно, и не продавцы, а их хозяева. Им бы усыпить вас, подкупить на гречку, посадить на белену, склонить на пусть уже как будет. Но "пусть" и "наверное" к добру не ведут. От нас ждут, чтобы мы еще раз не поставили этих продавцов-покупателей на место: здесь тебе Бог, а здесь порог. Не в трусах с кроссовками же дело, а где мы будем завтра — среди людей или в заднице. У тех, кто на нас охотится, нет понятия дружбы с народом или ответственности перед ним. У них все врознь — нефть и газ, свой и наш карман, их паюсная икра и наш кулеш на масле, наши дети и их окоренки. И хоть нас убеждают, что нет ничего глупее, чем быть умнее всех, будем умнее их — не им назло, а нам, себе на добро. Чтобы не дожить до плача на реках вавилонских.