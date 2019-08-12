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вторник, 13 августа 2019 05:25

Два дня спецназ штурмовал имение экс-президента Кыргызстана

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8 августа в Кыргызстане по обвинению в коррупции задержали бывшего президента 62-летнего Алмазбека Атамбаева.

Два дня под его домом вблизи Бишкека продолжались столкновения между полицией и сторонниками. Их собралось почти 400. Построили баррикады и не позволяли схватить бывшего главу государства. Спецназовцы провели два неудачных штурма со слезоточивым газом и шумовыми гранами. После первой попытки защитники Атамбаева за сутки взяли в заложники шестерых спецназовцев. Во время противостояний один полицейский погиб от огнестрельного ранения, почти 80 получили травмы. Атамбаев сдался сам в четверг вечером. Признался, что стрелял по бойцам спецназа, но "старался не попадать" в людей.

Атамбаева подозревают в коррупции во время реконструкции теплоэлектроцентрали Бишкека и незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. Он также скрыл в декларации свои земельные участки, по данным журналистов.

Атамбаев отрицает обвинения и называет их политическими. Возглавлял Кыргызстан в 2011-2017 годах. Критиковал своего преемника Сооронбая Жэенбекова. В начале июня на митинге назвал его нелегитимным президентом. Парламентская комиссия заявила о причастности Атамбаева к коррупции. С него сняли неприкосновенность. В июле трижды вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении Батукаева. Проигнорировал вызовы. Это стало причиной задержания.

- В азиатских государствах, например Кыргызстане, все держится на личности политического лидера. Когда приходит новый, строит свою систему, - объясняет политолог Виктор Небоженко, 66 лет. - Часто это сопровождается преследованием предыдущей власти. Это особенность стран, в которых государственность держится не на законности или политической традиции, а на конкретной личности.

Кыргызстан относится к зоне влияния России. Кремль заинтересован в стабильности страны. Это - его азиатская граница (на востоке Кыргызстан граничит с Китаем. - ГПУ). Раньше там была первая база США на территории бывшего СССР. Москва приложила максимум усилий, чтобы вытеснить американцев оттуда (авиабаза Манас действовала в 2001-2014 годах. США использовали ее, в частности, во время войны в Афганистане. Сейчас закрыта, передана Нацгвардии Кыргызстана. - ГПУ). Через 4 часа после первого штурма поместья бывшего президента в Бишкек выехал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Не потому, что ему нравятся местные ландшафты. Должен остановить кризис.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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