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пятница, 05 июля 2019 05:10

Дорогие друзья, уважаемые земляки!

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Полтавщина - край трудолюбивых людей и безграничных ресурсов. Мы имеем все для того, чтобы быть богатыми и успешными. Чтобы жить в действительно демократической, развитой Украине, с мощной экономикой и достойным уровнем жизни людей.

Я - хозяйственник. Человек, который со своим коллективом строит новые комфортные дома, возводит современные микрорайоны, развивает экономику и создает рабочие места.

Я управленец, который знает, как эффективно управлять многотысячным коллективом и обеспечивать успех предприятия. Знаю, как навести порядок в государстве. Знаю, как победить коррупцию и выгнать дармоедов из власти. Знаю, как поднять экономику и обеспечить благосостояние каждому украинцу. Знаю, как принести комфорт и порядок в наши города и села.

Я решил баллотироваться в народные депутаты Украины. Иду на выборы не ради каких-то амбиций или привилегий, а для того, чтобы навести порядок и обеспечить процветание на нашей родной земле. Я знаю, как сегодня уничтожают бизнес, и в каких условиях живут люди в наших городах и селах. Вижу, как за красивыми обещаниями продолжают дерибан государственных средств и доводят до нищеты наших людей.

Мы идем с командой Аграрной партии, чтобы прекратить пустые разговоры и обеспечить возможности экономического роста, создать достойные условия жизни и труда в городах и селах, отстоять интересы аграрного сектора как локомотива экономики Украины. Мы положим конец рейдерству и чиновничьему произволу. Мы защитим мелкое и среднее предпринимательство и фермерство. Мы построим инфраструктуру нашей Полтавщины и обеспечим новые рабочие места для наших людей. Мы приведем в порядок земельный вопрос и не позволим "разбазарить" главное богатство украинского народа - землю!

Уважаемые земляки! Обращаюсь к Вам и прошу Вашей помощи - поддержите меня в избирательном округе №145 и давайте вместе наведем порядок в нашем государстве.

Мы совместными усилиями построим сильную, богатую, процветающую Полтавщину, где будем жить мы, наши дети и внуки. Бок о бок мы построим страну возможностей, где обеспечим хорошее будущее нашей молодежи, которая не будет искать подработок по миру, а достойно зарабатывать и растить детей на родной украинской земле.

Вместе мы можем построить сильную, демократическую Украину, в которой будут господствовать Закон и Порядок. Страну с инновационной экономикой и прогрессивным производством. Страну, в которой каждый человек, каждый гражданин будет чувствовать себя уверенным и защищенным.

Объединяйтесь - и мы победим! Слава Украине!

С уважением, кандидат в народные депутаты Украины в избирательном округе №145

Сергей Иващенко

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