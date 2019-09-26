Доносы не преодолеют коррупцию

- Если от вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему, пожалуйста, не молчите. Звоните на "горячую" линию Национального антикоррупционного бюро и сообщайте. Правоохранительные органы будут реагировать и наказывать, - говорит президент Украины 41-летний Владимир Зеленский в видеообращении 23 сентября.

- Антикоррупционное бюро занимается только уголовными коррупционными преступлениями, которые совершили высшие должностные лица, - заявляют в Совете общественного контроля НАБУ. - "Горячая" линия перегружена звонками о нарушениях, которые не подследственны органу. Такие действия главы государства могут привести к сбою работы. О делах, которые не входят в компетенцию НАБУ, следует сообщать полиции, Госбюро расследований и Службе безопасности.

"Доносы не помогут побороть коррупцию. Надо разрушить все зоны коррупции и сделать ее технически невозможной, - пишет в блоге политтехнолог Сергей Гайдай, 54 года. - Должна быть неотвратимость наказания. Но этим должны заниматься не граждане, а компетентные органы с соответствующими полномочиями и возможностями.

Есть бытовая коррупция, когда деньги дают учителю, врачу. Бороться с ней просто - большинство этих действий нужно легализовать. Реальной бедой Украины является коррупция в верхах. Это монопольные схемы правящего класса. Рядовые граждане повлиять на них не могут".