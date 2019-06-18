Для Украины главное - не остаться в стороне

- Поздравляю вас с этим. У вас прекрасный вкус, - говорит 12 июня президент США 73-летний Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне польскому коллеге Анджею Дуде, 47 лет. - Польша заказала от 32 до 35 новеньких F-35 (американские истребители-бомбардировщики. - ГПУ) последней модели.

В тот же день Трамп и Дуда подписывают оборонительную сделку в Белом доме. Согласно документу еще тысячу американских военных разместят в Польше. На ротационной основе там их почти 4 тыс.

- Польша обеспечит базирование и инфраструктуру без затрат для Соединенных Штатов, - говорит Трамп. Общее количество своих военных в Европе Штаты не увеличат, добавляет. Зато силы перекинут из Германии. Ее президент США критиковал за недостаточные расходы на оборону.

Варшаве обойдется в почти $2 млрд инфраструктура для постоянной американской базы, пишет "Си эн эн". Ее планирует назвать "Форт Трамп".

В течение 90 дней США примут решение об отмене виз для поляков, сообщил также Дональд Трамп. В сентябре он собирается с визитом в Варшаву.

- Польша испытывает постоянную опасность из-за близости России. Считает, гарантий НАТО недостаточно. Страхуется на случай агрессии Кремля, - говорит эксперт по международным отношениям Александр Хара, 43 года.

- Наличие американских военных баз и солдат в Польше означает, что США будут вынуждены реагировать на агрессию против этой страны. Не только выражать обеспокоенность, а реально предоставлять ресурсы для защиты. Если хотим партнерства такого же уровня, должны показывать, что полезны американцам. Они не будут брать на себя дополнительные риски, связанные с Украиной, если четко не понимают цель.

Поляки долго показывали полную лояльность к США. В частности, на внешнеполитической арене. Присутствовали в Афганистане. Покупают американское оружие, привлекают бизнес на свою территорию. Польша в последнее время является настоящим форпостом Америки в Европе. Учитывая ухудшение отношений Вашингтона с Парижем и Берлином.

Украина должна действовать так же, если хотим гарантий безопасности от США. Надо создавать условия для развития американских компаний. Так вытеснят российский бизнес из нашей экономики. Хорошо, что дали Джавелин (противотанковые установки. - ГПУ). Но нужна стратегия покупки американского оружия. Нам надо авиация, системы противовоздушной обороны. Также можем привлекать военно-промышленный комплекс США и создавать совместные предприятия в Украине.

Американские военные в Польше усиливают восточный фланг НАТО. Для Украины теперь главное - не остаться в стороне. Можем установить их системы оповещения, средства ПВО и электронной борьбы на своей территории. Так снизим возможность россиян защититься от американских военных в Польше. Это повысит наш вес как государства-партнера.