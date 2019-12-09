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вторник, 10 декабря 2019 07:00

Для Филарета создадут миссию в Православной церкви Украины

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Православная церковь Украины создаст в своем составе организацию, которую возглавит патриарх Филарет.

"Учитываем заслуги в развитии Церкви и завершение ликвидации религиозной организации" Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата". А также позицию почетного патриарха Филарета. Стоит создать религиозную организацию в составе Православной церкви Украины в форме миссии", - говорится в официальном сообщении ПЦУ.

Филарет сможет пожизненно проживать в комплексе зданий ПЦУ в Киеве. Имеет право на проведение богослужений во Владимирском соборе. Содержать Филарета и его миссию будут за счет церковных отчислений и пожертвований.

Ранее патриарх Филарет заявил, что ликвидация Киевского патриархата была незаконна. Утверждает, что на переговорах о создании единой поместной церкви пятый президент Петр Порошенко уговорил его снять свою кандидатуру на пост предстоятеля. Но пообещал негласное руководство. Мол, эту договоренность нарушили.

- В ПЦУ понимают важность исторической фигуры Филарета и отдают должное, - говорит религиовед Юрий Черноморец, 45 лет. - Однако не стоит надеяться, что теперь критика руководства Православной церкви Украины со стороны Филарета уменьшится. Он окружен людьми, которые имеют пророссийские взгляды и выполняют задания Кремля. Пытаются дискредитировать автокефальную поместную церковь.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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