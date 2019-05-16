Детей превращают в поколение ненужных людей

В государственных детских садах и школах детей превращают в поколение потенциально ненужных людей. Делают это не нарочно. Просто большинство учителей не мыслят современными понятиями.

Мир вступает в фазу переоценки большинства профессий. В ближайшие 20 лет исчезнут водители, нотариусы, турагенты, муниципальные чиновники, логисты, кассиры, строители, диспетчеры, банковские служащие, бухгалтеры. Искусственный интеллект станет еще интеллектуальнее. Конкурировать за работу придется не только с людьми, но и с роботами.

Наступает время, в котором главной ценностью является востребованность, основной средой - сеть, а определяющими - профессии, требующие многофункциональности, интуиции, сопереживания и социального взаимодействия. Качеств, отличающих человека от машины.

Самыми востребованными навыками будут: умение находить решения в сложных ситуациях, критическое мышление, креативность, успешное управление людьми, умение работать в команде, эмоциональный интеллект, навыки оценки и принятия решения, ориентированность на услуги, умение вести переговоры, когнитивная эластичность - емкость памяти и способность управлять ею как флешкой.

Будущее за беспилотными авто, 3D-печатью, дополненной реальностью, робототехникой, генной инженерией, источниками возобновляемой энергии, системами управления климатом и полетами в космос. Поэтому в выборе профессии стоит ориентироваться на биофармакологию, проектировщиков роботов, операторов беспилотников, климатологов, IT-медиков, IT-генетиков, молекулярных диетологов, экологов, разработчиков программного обеспечения.

Появление класса ненужных - одна из самых опасных угроз XXI века.

Деньги уйдут на второй план. Гигантское количество людей окажется невостребованными. Возможно, они будут получать безусловный базовый доход для своих нужд, но их уровень будет контролировать государство в зависимости от состояния ее экономики. Как думаете - каким будет размер безусловного базового дохода в нашей стране?