Украина ведет шахматную игру на трех досках — экономика, война и справедливость. Это три ключевые темы повестки дня для страны. На разных досках играют разные команды. Каждая имеет свою мотивацию, опыт и уровень компетентности.

На доске "экономика" игру ведет правительство. Украина будет выигрывать благодаря верной стратегии и профессионализму. Будет экономический рост.

На доске "война" играет президент с помощниками. Здесь Украина будет проигрывать из-за малороссийства и некомпетентности. Вокруг президента нет ни военных, ни дипломатических советников.

На доске "справедливость" игру ведут олигарх Игорь Коломойский и руководитель Офиса президента Андрей Богдан с прихвостнями. На этой доске будет ничья. Давление иностранных партнеров и гражданского общества не позволит сделать слишком больших уступок группам интересов. Но и добропорядочной и независимой системы правосудия ожидать не стоит.

Парламент — не игрок. Он техническое средство, которое молчаливо обеспечивает игру на всех трех досках. Выигрыш на первой, проигрыш на второй, ничью на третьей.

Наступит момент, когда игра на второй и третьей досках начнет критически влиять на первую. Увеличение рисков безопасности и отсутствие честных судов будут мешать экономическому росту. Это может произойти в следующем году.

Держите шляпы, чтобы не снесло ветром перемен.