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пятница, 27 сентября 2019 06:55

Деньги от продажи земли пойдут общинам

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- В 2020 году с введением рынка правительство планирует выручить за землю более миллиарда долларов. Прогноз реальный. Деньги пойдут не в государственный бюджет, а в местные общины, - говорит министр экономики, торговли и сельского хозяйства 44-летний Тимофей Милованов в интервью "Общественному" 23 сентября.

- В Украине почти 42 миллиона гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Ожидаем продать в следующем году пять процентов. Если это будет государственная земля по низкой цене в тысячу долларов, то это два миллиарда. Если половина этой земли будет частной (земельные паи. - ГПУ) - миллиард. Правительство надеется на цену выше, чем заявленная тысяча долларов. Соответственно, денег может поступить больше.

Общины сами должны принимать решение о судьбе земли в их владении - продать или использовать под свои нужды. Для прозрачности продажа будет осуществляться на открытых электронных аукционах.

Рынок земли в Украине уже существует, но теневой. Национальная академия аграрных наук имеет более 400 тысяч гектаров земли. Неизвестно, кому ее сдают в аренду, кто на этом зарабатывает. Надо вывести нынешний оборот земли из тени.

Рынок запускаем для собственников земли. Чтобы они могли ее продать или сдать в аренду за справедливую цену. Сейчас получают за гектар 1700 гривен, потому что нет конкуренции. Есть много украинцев, которые заработали несколько тысяч долларов за рубежом и хотели бы иметь возможность купить землю и работать в Украине, а не в Польше или Португалии. Также есть честные, прибыльные бизнесы, которые давно работают здесь и имеют право стать собственниками земли.

Автор: Ольга ГОЛОВКА
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