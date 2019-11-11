Денег хватит не всем депутатам

В Украине принято было так. Депутаты голосуют за бюджет. За это лояльным предполагалась вишенка на торте — субвенция (деньги, которые выделяют на места на конкретные цели. — ГПУ). Фактически — это были депутатские средства. Нардеп готовил перечень объектов или список оборудования, на что их направляли. Субвенцию подписывал премьер-министр, и она шла в регионы.

Депутат Игорь Молоток в 2017 году субвенцию направил в город Шостка Сумской области на городскую теплоэлектроцентраль. Официально ТЭЦ была в аренде у фирмы, которую возглавлял его отец. Коррупция. Депутат на свою фирму бюджетные деньги заводит. Но нардеп тогда спокойно разъяснил, что это не он. Решение правительства. Понимаете красоту игры? Деньги дают не в руки депутату, а куда скажет. Если что — он с краю.

Подобное происходит по всей Украине на всех уровнях. Субвенции имеют также депутаты областных и городских советов. Куда направят эти деньги, зависит от порядочности депутата и его ума: на нужные вещи или на личные желания.

Команда президента Владимира Зеленского с весны кричала, что эта схема рискованная. Если и нет прямой коррупции, то есть политическая. Потому что депутат за средства налогоплательщиков может говорить: "Я получил, целуйте руки". В первом чтении в проекте бюджета строки о субвенции не было. Пока правительство согласовало цифры на второе, окончательное чтение - она появилась. На субвенции заложили 2 млрд грн. В этом году было 6 млрд. То есть теперь хватит не всем. Скорее — лишь чужим внефракционным, чтобы правильно проголосовали.