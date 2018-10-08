Давайте соберем деньги на президентскую кампанию нашего кандидата

 
Ексклюзивы
1/5
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
Просмотров: 1791
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 639
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
3 Просмотров: 7983
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3249
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5436
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1476
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1611
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1665
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1386
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1314
Фото
Все фото
2
3
2
2
2
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Как найти добросовестного работника
Как найти добросовестного работника
&quot;93 процента слушателей центров профессионально-технического образования сразу после учебы находят работу&quot;
"93 процента слушателей центров профессионально-технического образования сразу после учебы находят работу"
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 639
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1386
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5355
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9729
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 432
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
вторник, 09 октября 2018 06:40

Давайте соберем деньги на президентскую кампанию нашего кандидата

  Комментировать

Все кандидаты в президенты - это система. Кто-то сегодня власть, кто оппозиция, но это просто смена ролей.

Мы не хотим снова выбирать систему. Она убивает нашу страну. Мы устали от нее. Она это видит и рисует нам картинку - нанимает актеров на роль внесистемных людей. Мы ценой тысяч смертей отстояли свое право выбирать - но только из вариантов, которые предоставляет система.

А если представить, что мы способны найти кандидата не из нее? Одного из нас? Который верит в то, что и мы, стремится к тому же. Живет за пределами схем? Честного кандидата, которому можно поверить, потому что он доказал это своей жизнью? Неужели среди 40 миллионов человек, которые сделали революцию достоинства и пятый год выдерживают войну с Россией, нет такого? Не верю! Их много - иначе мы бы не смогли.

А если мы сами соберем средства таком кандидату на избирательную кампанию? Мы самостоятельно организовали на Майдане эффективный заменитель почти всех ветвей власти. Сами одевали и кормили армию. Если даже один из 40 украинцев, то есть лишь миллион человек сбросится по $ 10, получим фонд для старта кампании. А если по $ 100 - выходим в одну "весовую категорию" с самыми богатыми из олигархов.

Нам вбивают в головы, что выборы - крайне дорогое удовольствие. Без сотен миллионов долларов и собственных телеканалов о большой политике нечего даже мечтать.

На самом деле, 90% расходов - это наемный труд: штабов, агитаторов, членов комиссий, наблюдателей. Это логично, потому что на систему никто не будет работать даром. Но мы - не система. Каждый из нас может принять участие в кампании - не за деньги сегодня, а за нормальную страну завтра. Мы таким образом сделали три революции и выиграли первую, самую страшную фазу войны. Неужели не можем так же выбрать себе президента и парламент? Можем, просто еще в это не поверили. Средства будут нужны только на полиграфию и другие материалы, что составляет разве что пять процентов "системных" избирательных расходов.

Есть соцсети, чтобы объединяться и обмениваться информацией. Есть ноги, чтобы дойти до дверей тех квартир, где не сидят в Интернете, а только смотрят телевизор. Есть язык, чтобы донести до них свою правду.

Раз в пять лет есть шанс сломать систему. Выбрать тех, кто действительно изменит страну, а не просто перераспределит потоки. На этот раз этот шанс не бесплатный - он оплачен кровью наших бойцов на Донбассе, которые ежедневно держат тонкую линию между нами и Россией. Они дают нам время изменить страну - а мы его теряем. Потому что не верим в собственные силы.

Евгений ДИКИЙ, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального Антарктического научного центра

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Давайте соберем деньги на президентскую кампанию нашего кандидата». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
октября

Джон Леннон: "Я всегда был фриком"

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 74248
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 46207
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 34884
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 Просмотров: 24057
В ДТП погиб украинский политолог
В ДТП погиб украинский политолог Просмотров: 12322
Комментарии
Из Украины выдворили венгерского консула
Из Украины выдворили венгерского консула Просмотров: 18
Впервые представитель администрации США сказал, что россияне — преступники
Впервые представитель администрации США сказал, что россияне — преступники Просмотров: 333
Украина может стать швейной фабрикой Европы
Украина может стать швейной фабрикой Европы 1 Просмотров: 2871
На выборах в Латвии первое место заняла пророссийская партия
На выборах в Латвии первое место заняла пророссийская партия Просмотров: 234
К беде дорог много, а от нее и тропинки нет
К беде дорог много, а от нее и тропинки нет Просмотров: 63
Больше всего комментируют
10
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
6
Комитет определил судьбу представления на Вилкула
4
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
3
Полицейский разбил стул о голову задержанного
3
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
Голосов: 458
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua