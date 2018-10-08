Давайте соберем деньги на президентскую кампанию нашего кандидата

Все кандидаты в президенты - это система. Кто-то сегодня власть, кто оппозиция, но это просто смена ролей.

Мы не хотим снова выбирать систему. Она убивает нашу страну. Мы устали от нее. Она это видит и рисует нам картинку - нанимает актеров на роль внесистемных людей. Мы ценой тысяч смертей отстояли свое право выбирать - но только из вариантов, которые предоставляет система.

А если представить, что мы способны найти кандидата не из нее? Одного из нас? Который верит в то, что и мы, стремится к тому же. Живет за пределами схем? Честного кандидата, которому можно поверить, потому что он доказал это своей жизнью? Неужели среди 40 миллионов человек, которые сделали революцию достоинства и пятый год выдерживают войну с Россией, нет такого? Не верю! Их много - иначе мы бы не смогли.

А если мы сами соберем средства таком кандидату на избирательную кампанию? Мы самостоятельно организовали на Майдане эффективный заменитель почти всех ветвей власти. Сами одевали и кормили армию. Если даже один из 40 украинцев, то есть лишь миллион человек сбросится по $ 10, получим фонд для старта кампании. А если по $ 100 - выходим в одну "весовую категорию" с самыми богатыми из олигархов.

Нам вбивают в головы, что выборы - крайне дорогое удовольствие. Без сотен миллионов долларов и собственных телеканалов о большой политике нечего даже мечтать.

На самом деле, 90% расходов - это наемный труд: штабов, агитаторов, членов комиссий, наблюдателей. Это логично, потому что на систему никто не будет работать даром. Но мы - не система. Каждый из нас может принять участие в кампании - не за деньги сегодня, а за нормальную страну завтра. Мы таким образом сделали три революции и выиграли первую, самую страшную фазу войны. Неужели не можем так же выбрать себе президента и парламент? Можем, просто еще в это не поверили. Средства будут нужны только на полиграфию и другие материалы, что составляет разве что пять процентов "системных" избирательных расходов.

Есть соцсети, чтобы объединяться и обмениваться информацией. Есть ноги, чтобы дойти до дверей тех квартир, где не сидят в Интернете, а только смотрят телевизор. Есть язык, чтобы донести до них свою правду.

Раз в пять лет есть шанс сломать систему. Выбрать тех, кто действительно изменит страну, а не просто перераспределит потоки. На этот раз этот шанс не бесплатный - он оплачен кровью наших бойцов на Донбассе, которые ежедневно держат тонкую линию между нами и Россией. Они дают нам время изменить страну - а мы его теряем. Потому что не верим в собственные силы.

Евгений ДИКИЙ, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального Антарктического научного центра