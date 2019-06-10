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вторник, 11 июня 2019 07:15

Дать шкварку, чтобы было жарко

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В угаре политических страстей уже слышны голоса, что Украина просто не способна построить у себя Европу. Мол, мы неудавшийся, бесхозный народ, а на льду разве что глупый дом ставит. Не бесхозный мы народ, у нас в крови заложено — не дай пропасть крошке хлеба, кирпич к кирпичу, бревно к дощечке, и будет тебе дом.

Факт, подтверждающий какой мы заботливый народ, рассказал мне Федор Трофимович Моргун летом 1968 года, когда, работая в ЦК КПСС, приезжал в Глобино, где начал свой трудовой путь. Его послали на целину, потому что не захотел идти на должность первого секретаря Опошнянского райкома партии, считая, что его работа агронома важнее. На целине он возглавил совхоз. Построили для людей жилье и начали распахивать земли вековые. Пошел большой хлеб и пошли дожди, а токов нет. Зерно бросили прямо на землю, пока его заберут на элеваторы, которых тоже было раз-два и только.

Именно тогда, во время жатвы 1957 года, в гости к сыну приехал отец Трофим Остапович. В свое время он возглавлял колхоз в родном селе. Увидев ток, который страдал от дождей, отец на глазах у всех стал бить сына палкой: что же ты губишь хлеб? Ему было невдомек, что эта беда мучила и Федора, но его мольбы о токах и элеваторах никто не слышал. После того случая он на совещании в Алматы с участием Хрущева раскритиковал ЦК за ускоренную распашку целины без создания инфраструктуры. Хрущев неожиданно принял ту критику. Началось не только строительство токов и хлебоприемных пунктов, но и выпуск бесплужной техники — для борьбы с пылевыми бурями. Моргун вскоре возглавил целину в ранге министра. Стал национальным героем Казахстана за спасение целинных земель. Наука отца дала свои плоды, но сын с рождения был хозяином. Психология украинца все-таки в созидании, а не в разрушении.

Тогда почему сегодня все больше тревог и переживаний за доведенную до разрухи страну? Почему нет порядка в хозяйстве и где выход из тупика? Где взять кнут или палку, чтобы отлупить виновников руины и заставить их пойти к голове за умом-разумом? Какую дать шкварку, чтобы было им жарко и вывести Украину из несогласия и разрухи?

Летом 2000 года я гостил у родных в Таганроге. Они работали на металлургическом заводе, который перерабатывал украинский металлолом. Тогда как раз у нас резали оборудование заводов. Уничтожали в первую очередь оборонные предприятия и электронную промышленность. Лом давал деньги в казну олигархов, но разрушал промышленную мощь молодого государства. И до чего дохозяйничались? Правительство покупает локомотивы в Америке, хотя свои мощности стоят. Запорожская "Мотор-Сич" выпускает лучшие в мире моторы, а мы их везем из Канады. Запорожский трансформаторный завод известен своей продукцией в 70 странах мира, а мы объявляем тендер на закупку ее из-за бугра. Трамваи покупаем в Польше. Автопром фактически уничтожен. В сельском хозяйстве забыли о льноводстве и хмелеводстве, недостаток молока из-за сокращения поголовья коров компенсирует пальмовое масло. У хороших хозяев так не бывает.

Но кто — плохой хозяин? Кое-кто уже вспоминает в связи с этим знаменитую фразу Евгения Чикаленко: "Украинцы — недоваренная нация". Да нет же, нация мы не хуже других. Просто у руля у нас недоваренная "элита" из браконьеров и разрушителей. Нынешние президентские гонки показали, что нация выгоняет эту "элиту" на тырло, где она или доварится, или сгниет.

Другое дело, что четверть века независимого государственного существования под эгидой олигархата вытравили умение находить хозяина. Сориентировали не на политическую классику, на поиск умов и мастеров, а на облегченную надежду на чудо и что-то новое, лишь бы не старое. Придется повариться и в виртуальном кипятке, чтобы таки закипело и сварилось что-то настоящее. Пережили ситуацию, когда борода большая, да глупый владыка, доживем и до безбородой молодой мудрости.

Нельзя ставить волка пастухом в стадо. Волк на то и волк, чтобы баранину есть.

Двенадцать лет тому назад мы с делегацией Верховной Рады изучали опыт производства биоэтанола из кукурузы в США. Привезли не только впечатления, но и конкретные договоренности по организации его производства в Украине. Подали соответствующий документ председателю Верховной Рады Александру Морозу и премьер-министру Виктору Януковичу. Мороз образовал рабочую группу для подготовки законодательных актов, но начались интриги с роспуском Верховной Рады, и всем стало не до того. А в правительстве победило нефтяное лобби. А вот сейчас, когда туго с бензином и газом, как бы нас выручил биоэтанол. Но пастух из нефтяного лобби заботился о своем бизнесе, а государственный интерес — он не для волков.

Не недоваренная нация, а недоваренный политический класс стоит на преграде прогрессу в Украине. Но нация должна все-таки формировать такой политический класс и политическую систему, которые не разрушали бы, а строили страну. Результаты президентских выборов — вроде бы народу на руки клюка, но дадут ли удержать ее выборы парламентские? Получит ли от них народ шкварку, которой так не хватает? Или опять наскочит кулага на врага? Никто, кроме нас, на эти вопросы не ответит. Суровые испытания ждут страну и каждого украинца. Мир не работает на нас, но на себя работаем мы сами, а мы же с вами не лузеры?

Автор: Иван БОКИЙ
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