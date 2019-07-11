Чтобы стать частью Евросоюза, нужно согласие всех стран-членов

8 июля в Мариинском дворце в Киеве прошел 21-й саммит Украина — Евросоюз. Среди гостей — президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского Совета Дональд Туск. Последний с президентом Владимиром Зеленским накануне побывал на Донбассе. В Киев также приехала верховная представительница ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, но в мероприятиях участия не принимала из-за болезни.

Дату и повестку дня саммита согласовали еще при президентстве Петра Порошенко.

— В Киеве встретились партнеры и друзья, которые разделяют общие демократические ценности, — говорит 41-летний Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита. — Позиция Европы относительно поведения РФ остается четкая и неизменная. Секторальные и "крымские" санкции продлены на следующие 12 и шесть месяцев. Это последний цивилизованный инструмент для наступления мира. Когда наши партнеры говорят, что тоже несут убытки из-за санкций, наш ответ прост: не забывайте, что мы потеряли территории и ежедневно теряем наших людей.

— Со времен Майдана прогресс в Украине намного больше, чем за предыдущие десятилетия. Отношения между Киевом и Брюсселем лучшие за все время, которое я помню, — говорит Жан-Клод Юнкер, 64 года.

— Отвага и решимость украинцев получили уважение и признание европейцев. В моих глазах вы все герои. Но в Европе изменился политический ландшафт. У нас сейчас новый Европарламент, новые люди, идеи и направления деятельности. Однако нет причин для пессимизма, — говорит 62-летний Дональд Туск.

Подписали пять соглашений, по которым Украина получит от Евросоюза 60 млн евро помощи — 1,7 млрд грн. Деньги должны пойти на децентрализацию, усиление борьбы с коррупцией, поддержку культуры и региона Азовского моря, пострадавшего из-за русской блокады украинских портов.

ЕС готов выделить Украине 500 млн евро после выполнения условий по реформированию государственного управления и налогового, энергетического сектора. Изменения социальной политики и корпоративного управления в государственных предприятиях. А также реформы управления государственными финансами.

- Мы двигаемся быстро. Но выполнить Соглашение об ассоциации с ЕС недостаточно, чтобы стать частью Евросоюза. Для этого должна быть политическая воля всех стран-членов, — говорит политолог Александр Палий, 44 года.

— Украина должна становиться сильнее в экономическом и военном смысле. Суд должен вызвать доверие у инвесторов. С этим пока проблемы. Барышевский суд позволяет себе останавливать деятельность лоукоста (авиакомпания, продающая дешевые билеты. — ГПУ) "Скайап Эйрлайнс".

Мы кардинально увеличили уровень торговли с Евросоюзом. Экспорт в ЕС достигает 42 процентов, а в Россию — лишь 6,2. Смогли почти переориентироваться на европейские рынки. Украина является крупнейшим поставщиком пищевой продукции в ЕС. Наше государство стало частью общего энергетического пространства Европы. Ввели рынок электроэнергии. Получили безвизовый режим. Наша экономика растет в средних мировых темпах.