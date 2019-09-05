Чиновники должны получать несколько тысяч долларов

Два десятилетия мы живем в тотальном лицемерии. Украинцы хотят, чтобы чиновники жили на прожиточный минимум. Политики боятся поднимать зарплаты в государственном секторе. Депутаты делают вид, будто живут на зарплату. Хотя существует система неофициальных доплат. Деньги в конвертах всегда получали большинство из тех, кто благодаря должности мог торговать своей лояльностью.

Бюрократия принадлежит тому, кто ей платит. Речь идет не только о депутатах, а о сотнях чиновников по стране. Любая попытка платить им рыночные деньги приводила к "кейсу Коболева". Когда о зарплате главы Нафтогаза (в прошлом году получил 286 млн грн вместе с премиями. - ГПУ) не говорил только ленивый.

Смена власти изменила фамилии, но не правила игры. Президент Владимир Зеленский может заставить парламент проголосовать за что угодно. Но остается вопрос: кто будет платить чиновникам?

Власть может волевым решением повысить им зарплаты. Сделать госслужбу привлекательной для тех, кто не хочет брать взятки. Объяснить избирателю, что несколько тысяч долларов - адекватная зарплата для чиновника среднего уровня. Тогда получит право говорить о реальном изменении правил игры. Попутно - понесет имиджевые потери.

Может сохранить систему доплат в конвертах. Выстроить схемы в госкомпаниях, на таможне, в налоговой. Или договориться с финансово-промышленными группами о совместном управлении госаппаратом.

Или же власть не будет делать ничего. Позволит олигархам в дальнейшем приватизировать государственный аппарат. Ритуально арестовывать коррупционеров, на место которых будут приходить другие.

От вопроса зарплат зависит то, кто приватизирует страну. Олигархи, персональная вертикаль Владимира Зеленского или общество - если новая власть наберется смелости сломать систему тотального лицемерия.