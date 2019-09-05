Чиновники должны получать несколько тысяч долларов

 
Ексклюзивы
1/5
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
3 Просмотров: 1737
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1035
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 630
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8703
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1233
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1854
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6327
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6390
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1764
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1035
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29187
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6705
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 сентября 2019
Просмотров: 234
Великі люди
Коли виходжу з відпустки на початку вересня, їдучи зранку на роботу, відчуваю дивну тривогу, яка до вечора в суєті потроху вивітрюється, й не встигаю ...
пятница, 06 сентября 2019 06:10

Чиновники должны получать несколько тысяч долларов

  Комментировать

Два десятилетия мы живем в тотальном лицемерии. Украинцы хотят, чтобы чиновники жили на прожиточный минимум. Политики боятся поднимать зарплаты в государственном секторе. Депутаты делают вид, будто живут на зарплату. Хотя существует система неофициальных доплат. Деньги в конвертах всегда получали большинство из тех, кто благодаря должности мог торговать своей лояльностью.

Бюрократия принадлежит тому, кто ей платит. Речь идет не только о депутатах, а о сотнях чиновников по стране. Любая попытка платить им рыночные деньги приводила к "кейсу Коболева". Когда о зарплате главы Нафтогаза (в прошлом году получил 286 млн грн вместе с премиями. - ГПУ) не говорил только ленивый.

Смена власти изменила фамилии, но не правила игры. Президент Владимир Зеленский может заставить парламент проголосовать за что угодно. Но остается вопрос: кто будет платить чиновникам?

Власть может волевым решением повысить им зарплаты. Сделать госслужбу привлекательной для тех, кто не хочет брать взятки. Объяснить избирателю, что несколько тысяч долларов - адекватная зарплата для чиновника среднего уровня. Тогда получит право говорить о реальном изменении правил игры. Попутно - понесет имиджевые потери.

Может сохранить систему доплат в конвертах. Выстроить схемы в госкомпаниях, на таможне, в налоговой. Или договориться с финансово-промышленными группами о совместном управлении госаппаратом.

Или же власть не будет делать ничего. Позволит олигархам в дальнейшем приватизировать государственный аппарат. Ритуально арестовывать коррупционеров, на место которых будут приходить другие.

От вопроса зарплат зависит то, кто приватизирует страну. Олигархи, персональная вертикаль Владимира Зеленского или общество - если новая власть наберется смелости сломать систему тотального лицемерия.

Автор: Павел КАЗАРИН, публицист
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чиновники должны получать несколько тысяч долларов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 51894
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
7
 Просмотров: 47296
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 31250
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 27289
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
8
 Просмотров: 16016
Комментарии
Кремль начал масштабную спецоперацию против Украины
Кремль начал масштабную спецоперацию против Украины Просмотров: 90
"Трампу неинтересно говорить с пешкой Зеленским, если может с ферзем Путиным"
"Трампу неинтересно говорить с пешкой Зеленским, если может с ферзем Путиным" Просмотров: 27
Брат братом, а брынза за деньги
Брат братом, а брынза за деньги Просмотров: 162
Стремимся жить, как на Западе, но действуем, как советский народ
Стремимся жить, как на Западе, но действуем, как советский народ Просмотров: 297
"Штаты хотят, чтобы "Мотор Сич" не продали Китаю"
"Штаты хотят, чтобы "Мотор Сич" не продали Китаю" Просмотров: 378
Больше всего комментируют
8
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
4
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
3
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
2
Зеленский объяснил, почему ветировал закон о "Пласт"
Голосов: 87
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua