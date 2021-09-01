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четверг, 02 сентября 2021 06:16

Четырех министров могут уволить

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- Осень будет связана с кадровыми изменениями. К ряду министров есть претензии и у Верховной Рады, и у профильных комитетов. И, думаю, у общества. Прогнозирую некоторые перестановки в Кабмине. Осень будет эмоциональная, - заявил 29 августа спикер Верховной Рады 37-летний Дмитрий Разумкова на одном из телеканалов.

- Кадровые изменения в правительстве будет определять не Верховная Рада. Последние два года их принимают в Офисе президента. Это следствие однопартийного большинства в парламенте, - говорит политолог Владимир Фесенко, 62 года. - Об изменениях в Кабмине говорили еще весной. Ключевой вопрос - заменят ли премьер-министра Дениса Шмыгаля. Если да, то правительство уйдет в отставку. Но некоторые министры останутся на должностях. Есть сторонники отставки премьера и противники. Вопрос открытый. В зоне риска несколько министров - обороны Андрей Таран, юстиции Денис Малюська, аграрной политики Роман Лещенко и вице-премьер по оборонной промышленности Олег Уруский. Их чаще всего называют кандидатами на замену. Могут быть и неожиданности.

Олег Уруский замешан в нескольких скандалах (в прошлом году представители Укроборонпрома заявили, что команда Уруского навязывает своих людей на должности и блокирует реформу предприятия. - ГПУ). Все зависит от того, будет ли кандидат на замену.

Владимир Зеленский еще весной прошлого года сказал, что будет искать более эффективных чиновников. Министра аграрной политики Романа Лещенко назначили только год тому назад. Его считали президентским любимцем. Но сейчас в его адрес звучит много критики. Поэтому и он в зоне риска. Главная цель кадровых изменений - поиск лучших исполнителей.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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