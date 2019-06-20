Черкасские общины пригласили Ирину Ванникову баллотироваться в Верховную Раду

Второй Форум общественных инициатив "Люди. Общество. Государство" прошел 13 июня в Городище Черкасской области. Мероприятие инициировала общественный деятель Ирина Ванникова.

Главная тема форума - реформа децентрализации. Участие в нем приняли жители сел, главы объединенных территориальных общин, районные и областные депутаты, общественные активисты.

- Мы обратились к украинским властям, что децентрализацию не надо сворачивать, ее следует законодательно закреплять правильными законами, - говорит в выступлении Ирина Ванникова. - Закрепить в Конституции статью об административно-территориальном устройстве. Нас уже в этом поддержали несколько территориальных общин Корсунского, Каневского районов и Каневский районный совет. Мы запустили электронную петицию к президенту Украины о том, что граждане сами должны решать, что делать с собственными амбулаториями, образовательными объектами, учреждениями культуры. Общество знает, нужна им амбулатория или можно, например, воспользоваться амбулаторией в соседнем селе. Мы не будем останавливаться, будем тестировать реформу децентрализации на местах. В Украине уже создано 909 объединенных территориальных общин. И только за пять месяцев 2019 года доходы местных бюджетов выросли на 20,4 процента по сравнению с прошлым годом. Это на 108 млрд гривен больше. Цифры впечатляют, и это говорит о том, что роль децентрализации успешна и эффективна. Децентрализация - это отремонтированные ФАПы, амбулатории, школы, клубы, иногда даже свои асфальтовые заводы.

Реформа смогла поднять украинское село до европейского уровня, считает председатель сельсовета Степанецкой ОТГ Александр Яременко.

- Есть успехи, есть и проблемы, - говорит Александр Яременко. - Но мы командой пытаемся их решать. Я считаю децентрализацию успешной реформой в нашем государстве. Основной ресурс, который раньше шел на район, на область, сейчас остается у нас на местах. Мы сотрудничаем с инвесторами.

- Децентрализация - необратимый процесс, который дает значительно больше преимуществ и возможностей для жителей объединенных общин, - рассказывает Тарас Высоцкий, первый заместитель председателя Черкасской областной государственной администрации. - Следующее: остро стоит вопрос лидерства на местах. Несмотря на отдельные показатели общин, в частности наполненности бюджета, программ, которые реализуются, общаясь с головами, понимаю: лидер должен быть на своем месте.

Директор ООО "Урожай" Александр Воскобойник рассказал, как сотрудничает и инвестирует средства в развитие объединенных общин. А спонсирование сельских проектов он считает взаимовыгодным процессом.

Участники форума пригласили Ирину Ванникову баллотироваться в Верховную Раду.

- Надо, чтобы такие люди, как вы, представляли наши интересы, - обращается к Ирине депутат областного совета Александр Коваленко. - Обидно, что некоторые народные избранники сейчас прячутся от людей. Депутаты областного совета не все могут решить. Есть много вопросов, которые не зависят от нас. Продолжайте, идите по всем районам с реформой. Идите к людям.

- Есть очень много вопросов, которые надо решать, - говорит Наталья Старикова, председатель общественной организации "Развитие территориальных общин". - Ирина Ванникова небезразлична к судьбе общества. Лучшего кандидата в народные депутаты не вижу. Мы уже предоставляем ей статус народного депутата, потому что она вместе с людьми. Я верю, что она будет достойным народным представителем.

В завершение мероприятия Ирина Ванникова поблагодарила всех участников форума.

- Я надеюсь, что децентрализация сделает прививки от популизма, - подытожила Ирина Ванникова. - Мы не будем останавливаться, мы идем дальше - мы будем экспертировать и тестировать реформу децентрализации на местах. И я очень благодарна тем лидерам объединенных общин, неравнодушным общественным деятелям, активным гражданам, которые присоединяются к нашему общему делу. Для меня честь получить от вас такую мощную поддержку, но вместе с тем я чувствую огромную ответственность.