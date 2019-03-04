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вторник, 05 марта 2019 06:50

Бывшая жена хочет отсудить у Фирташа пять миллиардов евро

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Генеральная прокуратура Австрии обжаловала в Верховном суде страны возможность передачи украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа американским властям. В 2017-ом Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию олигарха в США.

В австрийской генпрокуратуре считают, что суд не принял во внимание политическую мотивацию дела. Если жалобу удовлетворят, земельному суду в Вене придется снова рассматривать вопрос об экстрадиции.

Фирташа задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США. Штаты его подозревают в подкупе индийских чиновников на сумму $18,5 млн — 565 млн грн, для получения лицензии на разработку месторождений титана.

Лондонский суд арестовал два имения Фирташа и другое имущество на 50 млн фунтов — 1,8 млрд грн, сообщило в конце февраля издание "Коммерсант". Сделали это по требованию российского банка ВТБ. Ему компании Фирташа задолжали 2,5 млрд руб. — 1,02 млрд грн.

Арестованные имения — элитные дома в центре британской столицы. Первый — пятиэтажный особняк площадью более 1,5 тыс. кв. м. Второй — бывшее здание станции метро 1906 года площадью 2,6 тыс. кв. м. Олигарха обязали также раскрыть все свои активы. В случае отказа могут заключить за неуважение к правосудию.

Бывшая жена Фирташа Мария Калиновская хочет отсудить у него 5 млрд евро — 153 млрд грн. Подала иск в австрийский суд с требованием компенсировать деньги, которые олигарх вывел в офшоры, перед разводом в начале 2000-х, пишет австрийская пресса. Калиновская — вторая жена Фирташа. В 2008 году женился в третий раз. Его состояние в 2013-ом составило $673 млн — 18 млрд грн, в 2016 году — $251 млн — 6,7 млрд грн, по данным журнала "Форбс".

— Фирташа вряд отдадут американцам. Олигарх имеет достаточно человеческих и финансовых ресурсов, чтобы выиграть дело или максимально его затягивать, — говорит экономист Борис Кушнирук, 52 года.

— Обвинений в подкупе индийских чиновников и доказательств этого недостаточно. Нет перевода денег на карточку или свидетелей самой взятки. Фактически Фирташа подозревают, что он хотел дать деньги. Это трудно доказать.

В Украине Фирташ до сих пор имеет собственность (является председателем Совета директоров "ДФ Групп", объединяющей активы в области химической промышленности, энергетики, недвижимости, агробизнеса, газового и медиабизнеса. — ГПУ), но его влияние существенно уменьшилось. Из-за арестов его собственности в Британии, расследования США, оккупации части Украины, где у него есть много предприятий, его финансовый потенциал значительно уменьшился. Именно благодаря ему он раньше мог диктовать правила украинской власти.

Автор: Сергей ДЕМЧУК, Ангелина КОВАНДА
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