Безболезненно переживем без транша МВФ до конца осени

21 мая в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. За две недели работы решит, получит ли Киев $1,3 млрд в конце весны - начале лета. Одновременно в Украине будут работать представители Евросоюза. Решать, предоставлять ли нам 500 млн евро помощи. Ключевое условие - продолжение сотрудничества с МВФ.

Миссия оценит реформы, которые требовал Фонд. Среди них - введение уголовной ответственности за незаконное обогащение. Конституционный суд отменил ее 26 февраля. Также речь идет о реформе банковского сектора, уменьшении дефицита госбюджета и рыночных ценах на газ для населения.

18 декабря в прошлом году Украина приняла новую программу сотрудничества с МВФ и получила $1,4 млрд первого транша. Всего предусматривает почти $4 млрд помощи до весны 2020-го.

- Не получим транш МВФ, потому что не выполнили важные обязательства. Главное - внедрение уголовного наказания за незаконное обогащение, - говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса, 37 лет.

- МВФ также хочет переждать, чтобы лучше понять нашего нового президента, его позицию по возврату Приватбанка олигарху Игорю Коломойскому.

Сомневаюсь, что даже под давлением Международного валютного фонда наши парламентарии проголосуют за то, что от них требуют. Они заняты своими проблемами.

Сможем безболезненно пережить отсрочку транша до конца осени. Однако это краткосрочная перспектива. Важно, чтобы парламент выполнил "домашнюю работу" и ввел реформы, которые требует МВФ. Наша экономическая стабильность зависит от сотрудничества с ним.

- Фонду нужны полноценные подписанты соглашения, - говорит экономист Андрей Новак, 46 лет. - Это президент, премьер-министр, глава НБУ и министр финансов. Кабмин ушел в отставку. Международный валютный фонд ожидает, когда пройдут выборы в парламент и сформируют новое правительство. И тогда уже будет готов полноценно сотрудничать с Украиной и предоставить нам транш.

Отсрочка - не катастрофа. Есть более 20 миллиардов долларов золотовалютных резервов Нацбанка. Несколько месяцев не играют роли. Но поддержка МВФ важна. В этом и следующем году имеем максимальные выплаты по внешнему долгу (составят $ 17 млрд по подсчетам Национального банка. - ГПУ). Самостоятельно с ними не справимся, придется объявлять дефолт.