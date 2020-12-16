Белорусский протест перерос в войну символов

В Минске запретили вывешивать бело-красно-белые флаги на фасадах домов. Милиция трактует такие действия как пикет. Людям грозит штраф или арест до 15 суток.

Белорусское противостояние государства и общества перешло в войну символов. Особый интерес вызывает чувствительность властей на сочетание красного и белого — цветов государственного флага Беларуси 1918-1919 и 1991-1995 годов.

До запрета отдельно красного и отдельно белого власть еще не дошла. Но нетерпимость к их сочетанию, в котором везде мерещится "декларация протеста", уже абсурдна. Кондитерам рекомендуют не делать бело-красное желе. Милиционеры, увидев в окно бело-красную гирлянду на елке в квартире, требовали ее снять. Угрожали жильцам, что заберут их в участок. 75-летнюю женщину оштрафовали, потому что она держала в руках бело-красный зефир.

Советская пропаганда высмеивала якобы имеющуюся чувствительность "буржуазного мира" на красный цвет пролетарской революции. Не знаю, насколько такое отвращение на самом деле имело место. Но такое маниакальное преследование двух цветов всеми силами государственного аппарата современной Беларуси - феномен, не имеющий никаких исторических прецедентов. То, что это произошло именно в наибольшем на территории бывшего СССР "заповеднике совка", вполне закономерно.