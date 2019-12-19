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пятница, 20 декабря 2019 05:55

Белорусский офицер признался в убийствах критиков Лукашенко

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Бывший офицер специального отряда быстрого реагирования МВД Беларуси 41-летний Юрий Гаравский рассказал в интервью "Немецкой волне", как похищал и убивал белорусских оппозиционеров в 1999-2003 годах. В 2018-м он эмигрировал из страны. Сейчас просит политического убежища в Европе.

Гаравский говорит, что принимал участие в похищении экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко 7 мая 1999 года. К операции были привлечены командир отряда Дмитрий Павличенко и еще семь человек. Захаренко привезли на учебную базу внутренних войск под Минском. Там Павличенко его застрелил. Тело сожгли в крематории. Все участники преступления получили неделю отдыха.

16 сентября 1999 года бойцы СОБОРа похитили на выходе из бани в Минске председателя Центральной избирательной комиссии Виктора Гончара и его друга, бизнесмена Анатолия Красовского. Гончар имел компромат на Александра Лукашенко. Красовского убили "за компанию". Их отвезли в лес к базе отряда в Витебской области. Вещи сожгли, а тела похоронили. Как доказательство Гаравский отметил, что у Гончара на стопе не было двух пальцев. Джип, на котором Гончар и Красовский приехали в баню, раздавили БТРом и закопали. Бойцам якобы дали по $1 тыс.

К исчезновению 7 июля 2000 года оператора белорусского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского также могли быть причастны бойцы Собора. В тот день Гаравский имел выходной, но его коллег срочно вызвали на работу.

Причастные к убийствам лица до сих пор работают в МВД Беларуси на высоких должностях. Экс-боец назвал фамилии тогдашних министра внутренних дел Юрия Сивакова и главы Совета безопасности Виктора Шеймана.

Дмитрий Павличенко назвал заявления Гаравского о причастности его отряда к похищениям лидеров оппозиции бредом.

— Рассказ Гаравского подтверждает прежние версии убийства Захаренко и других оппонентов Александра Лукашенко, — говорит белорусский правозащитник 52-летний Олег Волчек. — После его интервью есть основания возобновить предварительное расследование. Его прекратили в прошлом году в декабре из-за невозможности определить лиц, причастных к угонам. Для продвижения дела важна позиция в этом вопросе Евросоюза.

Автор: Игорь Карней
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