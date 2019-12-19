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пятница, 20 декабря 2019 07:35

600 общин перешли к поместной церкви Украины за год

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- Поместная церковь Украины за год доказала свою зрелость, утвердила единство, создала органы управления и механизмы взаимодействия. Несмотря на вызовы, противодействия недоброжелателей Православная церковь Украины состоялась, - говорит митрополит Киевский и всея Украины 40-летний Епифаний 14 декабря на архиерейском Соборе по случаю первой годовщины создания ПЦУ. Проходил в Софийском соборе в Киеве.

15 декабря в Михайловском соборе провели торжественную литургию. В ближайшее время Украину посетит Вселенский патриарх Варфоломей, сообщил митрополит Епифаний.

Украинская автокефальная церковь и Киевский патриархат объединились в ПЦУ 15 декабря прошлого года. 5 января 2019-го в Стамбуле Варфоломей подписал томос об автокефалии Украинской церкви и передал его митрополиту Епифанию.

- Поместная церковь Украины объединила разрозненных до того представителей украинского православия. Киевский патриархат, Автокефальная церковь и часть Московского патриархата стали одним целым. К ПЦУ за год перешли около 600 общин, выйдя из состава Российской церкви, - говорит религиовед Александр Саган, 52 года.

- Нас признали Александрийская патриархия и Элладская церковь. Они являются весомыми представителями вселенского православия. Это произошло на фоне безумного сопротивления Москвы. Российское государство задействует все свои структуры для противодействия ПЦУ. Министр обороны Греции признался, что оказывал давление на предстоятеля и епископов Элладской церкви. Требовал, чтобы они не признавали Церковь Украины. Мол, Россия может помочь захвату греческих островов каким-либо третьим государством. Это показывает, на какой уровень заходит российский шантаж и желание противодействовать автокефальной церкви Украины. Однако есть каноны и логика развития вселенского православия. Если не признавать томос Украины, стоит возразить еще 10 подобных автокефалий. Поэтому усилия России обречены. ПЦУ будут признавать другие церкви мирового православия.

Влияние Российской церкви в Украине уменьшается?

- Да. Поддержка Московского патриархата составляет 16 процентов (среди православных Украины, между всех граждан - 11. - ГПУ), свидетельствует опрос Центра Разумкова за ноябрь. Очень мало для церкви, которая декларирует в своем составе 12 тысяч приходов. Наша Поместная церковь вместе с теми, кто еще считает себя верующими ликвидированного Киевского патриархата, преобладает по количеству сторонников РПЦ почти в 2,5 раза.

До сих пор существуют юридические препятствия для перехода общин из Московского патриархата. В Киевской области почти 30 до сих пор не могут стать частью ПЦУ официально. Подписанные ими документы лежали восемь месяцев без движения из-за бездействия местных властей. Могут сопротивляться суды, умышленно затягивать оформление перехода.

Верховный суд поддержал Московский патриархат

11 декабря Верховный суд разрешил Российской православной церкви в Украине не указывать в своем названии принадлежность к России. Этим подтвердил решение Окружного суда Киева от 22 апреля. Он удовлетворил иск Московского патриархата об отмене приказа Министерства культуры. Согласно ему, МП и ряд религиозных организаций должны были внести изменения в официальные названия.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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