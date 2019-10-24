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пятница, 25 октября 2019 07:50

490 районов Украины заменят округами

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23 октября парламентская фракция "Слуга народа" представила проект реформы административно-территориального устройства Украины. Власти предлагают создать округа вместо районов и заменить местные администрации префектурами. Округа будут состоять из общин. Одна не может быть разделена между несколькими округами.

Префектуры возглавляют префекты. Они будут представлять исполнительную власть. Их будет назначать и увольнять президент по представлению Кабмина. Они не смогут возглавлять административно-территориальную единицу больше одного срока.

- У нас есть возможность довести до конца реформу местного самоуправления. Изменения в Конституцию в части децентрализации по европейским примерам обеспечат новое административно-территориальное устройство, - говорит 36-летний Сергей Трофимов, первый заместитель руководителя Офиса президента.

- Предложенное командой Зеленского - концепция реформирования 2014 года. Если ее реализуют без изменений, получим хороший результат, - говорит основатель Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко, 54 года.

- На низшем уровне надо ликвидировать 490 районов. Эксперты предлагали создать вместо них уезды, вернув историческое название административно-территориальной единице в Украине. Новая власть придумала использовать здесь слово "округ". Неудачная идея. В правовом поле существует много разных округов - военный, избирательный, образовательный, прокурорский. Назвав так административно-территориальную единицу, провоцируем путаницу. Это - единственное замечание.

Префектура не будет повторять полномочий местной администрации, которую планируют ликвидировать. Не будет исполнительным органом районных советов. Должна исключительно представлять Кабинет министров на территории, осуществлять надзор за законностью актов местного самоуправления, координировать деятельность территориальных подразделений органов исполнительной власти. Не будет формировать и реализовывать бюджеты, как раньше администрации. Вопрос, останутся ли районные советы, еще обсуждают. Однако на презентации прозвучало, что новая власть не видит их целесообразности. Точно останутся областные советы и их исполнительные комитеты.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко говорил, что реформа сделает власть ближе к народу. Речь идет о децентрализации полномочий. То, что раньше решали на районных уровнях, передают общинам.

Важно завершить реформу местных выборов. У нас парадоксальная ситуация. Общины, которые объединились, живут по новому законодательству о финансировании, другие - по старому. Надо урегулировать это до выборов и иметь одинаковую систему по всей стране.

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Дата
25
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