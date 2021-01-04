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понедельник, 04 января 2021 14:32

Зумкотіти и ніколитися - создали подборку слов, которые делают язык изысканным
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Сообщество "Щебетарня" опубликовала украинские слова, которые больше всего понравились читателям.

В список вошли интересные и редкие украинские слова, говорится в сообщении.

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"Самым популярным словом года стал диалектизм, распространенный в Черновицкой и Одесской областях. Это "байда" - кусок чего-нибудь ломкого или хрупкого. Остальные 9 из 10 самых популярных слов смотрите ниже", - сообщила "Щебетарня".

Создали список интересных украинских слов
Фото: facebook.com/shchebetarnya
Создали список интересных украинских слов
Создали список интересных украинских слов
Создали список интересных украинских слов
Создали список интересных украинских слов

Литературознавица и переводчица Анастасия Левкова подготовила и издала книгу "Общий язык. Как рождаются и живут слова".

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