Водителька или водийчиня - как правильно употреблять феминитивы

Новое украинское правописание предусматривает употребление феминитивов - женских соответствий названиям профессий, званий и должностей.

Немало слов всегда употребляли в форме мужского рода для обозначения мужчин и женщин. Например: академик, инженер, кандидат, педагог, ректор и тому подобное. Многие годы такие профессии имели только мужчины. По мере приобретения их женщинами появились и женские соответствия, которые образуются от существительных мужского рода - инженерка, кандидатка, педагогиня, ректорша, пишет Тренажер с правописания украинского языка.

Продуктивными суффиксами для создания феминитивов считают к, -иц, ин и -ес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Калабаня и пасок: создали подборку слов, которые украшают язык

Автор: webpen.com.ua Как правильно образовывать феминитивы

При творении стоит пользоваться простым правилом: если можем создать слово с помощью суффикса -к-, то создаем. Если с -к- не удается тогда используем -ин- или -иц-. Например: специалист - специалистка, враг - врагиня.

Некоторые суффиксы могут образовывать варианты феминитивов с одинаковым лексическим значением: акторка и актриса, водитель и водийчиня, мовознавиця и мовознавчиня.

Осторожным надо быть с исключениями, ведь в некоторых случаях меняется значение слова. Например друкарь-печатник - лицо, работающее в типографии, в том числе и женщина и друкарь-машинистка - женщина, которая печатает за компьютером.

Общее правило до сих пор четко не разработано. Поэтому допускаются различные варианты применения. Таким образом определят, что лучше и корректнее звучит.

Новая редакция правописания вводит феминитивы. Языковед Ирина Фарион считает, что вводить их нужно умеренно. Убеждена, что употребление феминитивов - это внешнее указание, якобы изменения в украинском языке лоббируют западные доноры, которые работают с украинскими общественными организациями. Считает это надо сделать, чтобы не общественные организации это определяли, чтобы не феминистские кружки. Нужно, чтобы эксперты сели и написали историю этого вопроса. Женщины у нас очень мощные и сильные, говорит она. Не надо таким образом их насиловать. Они сами определят, когда и что будет действовать.