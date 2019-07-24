Стоит объяснить ребенку разницу между украинским и русским языками - филолог

Филологи советуют родителям общаться с ребенком на одном языке Фото: 29.sadok.zt.ua

Ребенку надо объяснять разницу между украинским и русским языками. Тогда он не будет смешивать их и говорить на суржике, считает филолог Ольга Шевчук-Клюжева.

"Если родители часто переключаются с одного языка на другой, то надо практиковать длительное использование исключительно одного из них. Это очень действенный инструмент. Выберите оптимальное время, когда можно побыть с ребенком, и делайте такое упражнение: ни при каких обстоятельствах не переключайтесь на другой язык. Это такая игра. Вы должны показать своим примером, что можете использовать украинский язык во всех ситуациях. Даже если возникла необходимость перейти на другой язык, не делайте этого. Так можно делать и с другими языками", - сообщила она порталу Рубрика.

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Отмечает, что действенным методом изучения украинского языка ребенком может стать обсуждение домашних дел или важных для него событий. Это облегчит общение в школе.

"Есть такой термин: "языковая картина мира". Язык и культура очень сильно связаны. Например, не все русскоязычные дети в Украине - это дети нацменьшинств. У таких детей речь оторвана от русской культуры, поэтому способ мышления у них все равно украинский", - убеждена Шевчук-Клюжева.

Поэтому, по ее мнению, стоит приобщать детей к той же культуре, что и речь. Родители должны иметь четкую стратегию по обучению детей и сами придерживаться ее.

"Если ребенок изучает несколько языков одновременно, надо акцентировать внимание на различиях языков, - советует филолог. - Это поможет ребенку их разграничивать и переключаться без ошибок".

50 львовских учеников сняли видео на тему "Антисуржик". В роликах рассказали, как заменять суржиковые слова правильными соответствиями. "Ученикам задала такое домашнее задание на одном из уроков по украинскому языку, - рассказывает учитель ThinkGlobal Lviv Иванна Рижан. - Должны были наблюдать за учителями, родителями, читать вывески на остановках, искать ошибки в телепрограммах. Выполнили задание за полторы недели". Ролики ученики с родителями и учителями снимали на телефоны. За участие в проекте получат бонусы.