Присідайте і присутні - что не так с языком на телевидении

Филологи и специалисты советуют избавляться от канцеляризмов и обрусевших высказываний Фото: 24tv.ua

Профессор права Зорислава Ромовская поделилась наблюдениями относительно языка на телевидении.

"Одно и то же надо вам утверждает сто раз", - возмущается Мельник в опере Даргомыжского "Русалка". В правоте этих слов каждый убеждался не раз: повторять одно и то же приходится не только детям, но и взрослым! Сегодня я еще раз хочу обратить внимание на издевательства с украинского языка, которые чуть ли не каждый день демонстрирует нам телевизор. Остановлюсь лишь на отдельных, наиболее распространенных ошибках, которые прилипли к губам многих "сильных мира сего", а от них - разнеслись по всей стране", - пишет Ромовская на портале "Ракурс".

Женщина приводит примеры самых распространенных ошибок в украинском языке:

"Уважаемые присутствующие" - начну с этих слов. Их мы слышим отовсюду и уже не сможем установить автора этой языковой ерунды. Но нельзя так называть людей, которые собрались в определенной зале. Каждый из них может подпадать только под общую "вывеску" - дамы и господа, граждане, братья и сестры. Слово "присутствующие" как обращение к тем, кто сошелся в определенном месте, считаю актом неуважения. Поэтому уважаем их - и себя!

"Приседайте", - говорит судья участнику судебного процесса. Мне, например, выполнить этот приказ было бы очень сложно. Однажды я, может, и присела бы, но команда "приседайте" означает несколько движений, а не одно. По-этому совет судьям: не бойтесь слов "прошу садиться", они вас отнюдь не унизят, даже если перед вами обвиненный в тяжелом преступлении. "Каждый имеет право на уважение своего достоинства", - записано в Конституции Украины. Этим "каждым" является и тот, кто споткнулся на жизненном пути. "Встаньте!" - командует судья, боясь и здесь использовать слово "прошу".

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"Оторвано нижнюю левую конечность" - так пишут эксперты, а за ними следователи, прокуроры, судьи. Не стоит ли давно убрать этот избитый канцеляризм и вернуться к живой речи: оторвано левую руку, повреждено правую ногу.

"Хочу сказать вам следующее", "он совершил следующее" - от этих слов у каждого филолога растет седой волосок. По этому поводу было сказано очень много, но некоторым нашим народным депутатам, и не только им, безразлично. Им трудно понять, что в украинском языке следующим является то, что следует за чем-то: следующий день, следующий год, следующее пленарное заседание, следующий автобус. В русском же языке - наоборот: и "следующее заседание", и "скажу вам следующее". Но, как сказал Леонид Кучма, "Украина не Россия". Помните об этом! Поэтому следует говорить так: "Я хочу вам сказать вот что", "он совершил такие действия".

"Благодарю вас". Но благодарят всегда кому-то. Поэтому - "спасибо вам".

Зорислава Ромовская просит не забывать об этом.

Ребенку надо объяснять разницу между украинским и русским языками. Тогда он не будет смешивать их и говорить на суржике, считает филолог Ольга Шевчук-Клюжева.