Опубликовали подборку слов для дождливого лета на украинском

В украинском языке насчитывается более десятка слов, для дождя. Фото: image/

В украинском языке насчитывается более десятка слов, которыми обозначают дождливую погоду. Предлагаем вашему вниманию слова, которые употребляют в Украине.

ДОЩ - атмосферные осадки в виде капель воды.

ДОЩОВИЦЯ - то же, что и дождь. Но также это такой инструмент, имитирующий звук дождя и в древних ритуалах полуобнаженных людей призывает дождь. Кто-то, наверное, хорошо поработал дощовици последние недели.

ЗЛИВА - очень сильный дождь, пишет "Вигук".

МОКВА - диалектный синоним дождя. А еще это низина, залитая водой.

СЛЬОТА - облачная, сырая погода с дождем или мокрым снегом, с грязью на земле.

СІЧКА - дождь с сильными ветрами.

ПЛОВА - сильный дождь. Вот очень сильный. Даже с бурей!

МРЯЧКА - много маленьких капель.

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ПЛЮТА - еще один диалектный синоним дождя. Значит некую мокренькую непогоду.

ХВИЩА - то есть сильный холодный дождь. А также это синоним слова метель. Еще три-четыре месяца - и начнется.

ХЛЮЩ - сильный дождь, а сильный дождь - то ливень. А еще мы говорим: мокрый до нитки! То есть полностью мокрый, совершенно мокрый насквозь промокший!

ХЛЯПАВКА - и так все ясно.

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