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среда, 12 мая 2021 14:15

Новое украинское правописание возвращается - как не ошибиться

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Новое украинское правописание возвращается - как не ошибиться
Написание ряда слов изменилось. Фото: MyBook.biz.ua

Апелляционный суд отменил решение ОАСК и вернул новое украинское правописание.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что экзамены по украинскому языку будут проводиться по правописанию 2019 года.

Gazeta.ua предлагает вспомнить, как употребляются распространенные слова по новому правописанию.

Плеєр. Буквосочетание je передается буквой "є".

Хаям. Буквосочетание ja передается через "я".

Проєкт. Слово пишут так же, как "ін'єкція" или "об'єкт".

Дікенс. Слова, которые в других языках имеют буквосочетание ck передается буквой "к", без удвоения.

Мінісукня. Слитно пишутся слова с первым иноязычным компонентом, означают количественное проявление чего-либо. Это префиксы "міні", "максі", "мульті".

Віцепрем'єр.

Оберпрокурор. Слова с первым иноязычным компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер- пишутся слитно.

Контр-адмірал - исключение.

Пів хвилини. Числительное пол с существительным пишутся слитно.

Донський. Российские фамилии на -ой пишутся через -ий.

Священник. Пишется с удвоенным "н", как "письменник".

Святвечір. Пишется слитно.

Гуллівер и Ґуллівер. В фамилиях и именах людей разрешаются оба варианта.

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Лауреат и лавреат. В словах, происходящих из древнегреческого и латинского языков, буквосочетание au может передаваться через "ав".

Ефір и етер. Буквосочетание th в словах греческого происхождения может передаваться буквой "т".

Любові и любови. Существительные на ть после согласного, а также слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь в родительном падеже единственного числа могут приобретать окончание -и.

Апелляционный суд отменил решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания. Мотивировочной части решения еще нет. Во время заседания представители Кабинета министров настаивали, что решение правительства о новом правописания не нарушает права истца.

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