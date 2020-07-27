Не только яблоками - как по-украински можно подчеркнуть сходство родителей и детей

Назвали поговорки, которые указывают на сходство родителей и детей.

"Чаще всего о сходстве детского и родительского поведения говорят "Яблоко от яблони недалеко падает". Но есть многие другие. Чаще всего мы слышим их не в полном варианте", - пишет Телеграмм-канал "Украинский язык".

Ресурс приводит такие украинские поговорки.

Які мати й батько, таке і дитятко.

Яка трава, таке і сіно.

Яка вода, такий млин; який батько, такий син.

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Яка пшениця, така й паляниця.

Яке дерево, такі його квіти; які батьки, такі й діти.

Яка хата, такий тин, який батько, такий син.

Яка лоза, такий тин; який батько, такий син.

Автор: ukr_mova_online Назвали украинские поговорки

Назвали украинские слова, которыми в разговорной речи можно заменить суржик. Соответствующую таблицу со словами опубликовало Facebook-сообщество "Украинский язык и литература".