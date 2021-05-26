Не Google и не словарь. Что нужно для качественного перевода с русского на украинский

Для качественного перевода нужно много читать и понимать разницу между языками. Фото: pexels.com

Чтобы научиться хорошо переводить тексты с русского на украинский нужно много читать качественную украинскую литературу.

"Наберите учебников по правильной речи и читайте. Начать можно с классики - Богдана Антоненко-Давидовича "Как мы говорим", а дальше уже и сами поймете, что можно почитать еще. Трудно, не запоминается? И думаете, что вы никогда не сможете хорошо перевести с русского на украинский? А на каком языке вы разговариваете? Выучить язык не в университете без разговорной практики на таком уровне, чтобы на него переводить, может только гений. Практикуйтесь," - говорится на сайте "Живи українською".

Перед переводом текста подумайте, кому бы вы могли передать его содержание. Стали бы вы им это пересказывать именно так, как в тексте?

"Даже если бы эта статья заинтересовала бы только коллегу отца из научно-исследовательского института, то вряд ли вы бы ее рассказывали фразами вроде "с целью пресечения распространения" или "вследствие злоупотребления мощностями голосовых связок". Поправьте свой текст так, чтобы это можно было им рассказать: "чтобы не распространять", "не напрягайте излишне голосовые связки" или как там получится по контексту", - советуют в статье.

Перед переводом прочитайте абзац. Перечитайте первое предложение и запомните содержание.

"Забудьте все русские слова. Забудьте русский язык. Его нет и никогда не было, это миф или произведение причудливого воображения. Передайте это содержание по-украински. Только украинским словам и украинскими предложениями - вы ведь уже научились это делать. Вспомните на мгновение русский, прочитайте следующее предложение и запомните содержание. Забудьте вновь русский - прочь, совсем, и передайте это содержание по-украински. И так пока не переведете весь текст", - говорится в материале.

После этого нужно исправить структуру предложений, менять слова. Предложение можно разбивать на два или объединять.

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"Этот принцип можно применять не только к переводу с русского, но и с любого другого языка", - подытожили в статье.

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