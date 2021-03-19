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пятница, 19 марта 2021 11:27

Назвали ошибки, которые нужно избегать в украинском языке

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Назвали ошибки, которые нужно избегать в украинском языке
Украинцам нужно избегать калек с русского языка. Фото: pexels.com

Опубликовали перечень из 10 распространенных ошибок, допускаемых украиноязычными.

1. "За чимось" или "по щось"?

Со словами, имеющими значение движения лучше употреблять форму "прийти/вийти по щось". Правильный вариант - "піти по хліб", сообщает loveukraine.com.ua.

2. "Миючий" или "мийний засіб"?

Слово "миючий" - это калька с русского. В академических словарях как правильный украинский аналог указано слово "мийний". Активные причастия на -уч(ий), -юч(ий) вообще не свойственны современному литературному языку.

3. "Робити вигляд" или "вдавати"?

В разговорную речь порой попадают лишние конструкции со словом "робити". Вместо "зробити крок уперед" лучше сказать "ступити вперед". Словосочетание "робити вигляд" - калька с русского "делать вид". Лучше говорить "вдавати".

4. "Доброго дня" – "добрий день"

Некоторые считают, что выражение "добрий день" - это констатация факта, что день является хорошим, и здороваться нужно "доброго дня". Но словари не приводят вариантов "доброго дня" или "доброго вечора". Традиционные формы приветствия - "добрий день" и "добрий вечір". Но утром правильно говорить "доброго ранку".

5. "Відволікати" или "відвертати"?

В литературном украинском языке слово "відволікати" употребляется только в значении "волокти", то есть тянуть что-то. В обычном смысле этого слова следует употреблять "відвертати увагу", "відвертатися", "відриватися", "відхилятися".

6. "За бажанням" – "на бажання"

Русский предлог "по" в украинском языке иногда неправильно передают с помощью "за". Правильный украинский перевод - "на бажання". Вместо выражения "за власним бажанням" лучше говорить "своєю волею", "по своїй волі", "з власної волі".

7. "Миттєвість" или "мить"?

Русскому слову "мгновение" отвечает украинская "мить". "Миттєвість" - аналог российского "мгновенность", что обозначает кратковременность чего-то.

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8. "Бувший у використанні" – "уживаний/вживаний"

Словосочетание "бувший у використанні" - это калька с русского языка. По-украински правильно говорить "вживаний".

9. Согласно / соответственно распоряжения или распоряжению?

Оба варианта являются калькой с русского. Однако верны варианты с предлогами, которые требуют от следующего слова определенного падежа: "згідно з чимось, відповідно до чогось".

10. "Виключно" – "тільки, лише, лиш"

Слово "виключно" появилось в украинском языке подобно к "виключати" - одному из адекватных соответствий русскому "исключать". Украинский глагол имеет варианты значения: "не учитывать в дальнейшем" или "избавиться чего-то". Неправильно употреблять "виключно" как аналог русскому "исключительно". В русском языке оно имеет значение, которое в украинском заложено в наречиях "винятково" или "надзвичайно".

Учительницы из Ивано-Франковска Оксана Гошовская и Виктория Булычева ведут TikTok-канал. Назвали блог "филологинь на карантине". На видео исправляют грамматические ошибки.

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