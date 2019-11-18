Лишь два человека написали диктант национального единства без ошибок

Лишь два человека поставили кавычки в слове "цифра". Фото: Укринформ

Радиодиктант национального единства без ошибок написали два человека.

Всего в диктанте приняли участие и прислали на проверку свои работы 5 тыс. человек, сообщило "Украинской радио".

Победителями признали ученицу 6 класса из села Турья Реметы на Закарпатье Анастасию Швец и еще одного участника по имени Роман Бабюк. О нем деталей не сообщили.

Второе место заняли 33 человека. Они допустили одну ошибку, написали слово "цифра" без кавычек.

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Третье место с одной ошибкой занял 31 участник.

19-й Всеукраинский диктант национального единства прошел 8 ноября. Диктант назывался "От бересты - до "цифры". Имеет несколько слов, которые написаны по новому правописанию.