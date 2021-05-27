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четверг, 27 мая 2021 14:09

"Капіж" и "сльота" - как на украинском языке назвать дождливую погоду

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В украинском языке одно и то же понятие может иметь много названий.

Gazeta.ua собрала редкие синонимы к слову "дождь". Они могут означать обычную непогоду или иметь какое-то дополнительное значение.

Автор: pexels.com
  Как иначе можно назвать дождь
Как иначе можно назвать дождь

Імжа - густой мелкий дождь.

Капіж.

Мерява - холодный дождь.

Морось - мелкий дождь.

Моква - мокрота, сырость.

Мокреча.

Мрячка.

Автор: pexels.com
  Как иначе можно назвать дождь
Как иначе можно назвать дождь

Мускола - дождь со снегом.

Негода.

Негідь - плохая погода.

Плова - ливень.

Поледиця - дождь с ледяной крупой.

Проливень.

Пролій.

Автор: pexels.com
  Как иначе можно назвать дождь
Как иначе можно назвать дождь

Руда - дождь с солнцем.

Сквира.

Сльота - облачная погода, непрерывный дождь.

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Хвища - сильный холодный дождь или большой снег с ветром.

Хлющ - сильный ливень.

Хляпавка.

Назвали словосочетания, в которых украинцы часто делают ошибки. ОО "Мир важных инициатив" собрал такие выражения. Сначала они подают неправильный вариант, а затем - правильный.

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