"Капіж" и "сльота" - как иначе можно назвать дождь в украинском языке

В украинском языке одно и то же понятие может иметь много названий.
Gazeta.ua собрала редкие синонимы к слову "дождь". Они могут означать обычную непогоду или иметь какое-то дополнительное значение.
Імжа - густой мелкий дождь.
Капіж.
Мерява - холодный дождь.
Морось - мелкий дождь.
Моква - мокрота, сырость.
Мокреча.
Мрячка.
Мускола - дождь со снегом.
Негода.
Негідь - плохая погода.
Плова - ливень.
Поледиця - дождь с ледяной крупой.
Проливень.
Пролій.
Руда - дождь с солнцем.
Сквира.
Сльота - облачная погода, непрерывный дождь.
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Хвища - сильный холодный дождь или большой снег с ветром.
Хлющ - сильный ливень.
Хляпавка.
Назвали словосочетания, в которых украинцы часто делают ошибки. ОО "Мир важных инициатив" собрал такие выражения. Сначала они подают неправильный вариант, а затем - правильный.
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